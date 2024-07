Dan charlas para acompañar a padres de deportistas que están fuera de la ciudad

El Ente Autárquico Comodoro Deportes, a través de su Gabinete Metodológico de Alto Rendimiento, está impulsando un ciclo de charlas con psicólogos deportivos dirigido a los padres de atletas que se están desarrollando en diferentes disciplinas fuera de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Según explicó el psicólogo deportivo Juan Cruz Yapura, "el encuentro era sobre el rol de los padres en el desarrollo deportivo de sus hijos, es una propuesta que surgió junto con el Ente desde el Gabinete Metodológico, en la cual por ahí se intenta trabajar de manera interdisciplinaria con los deportistas que están entrenando fuera de la ciudad".

"A modo de acompañamiento, son un ciclo de charlas que se están realizando y en un primer comienzo era empezar con los padres como para tratar de concientizar y trabajar con ellos en el acompañamiento de sus hijos", agregó.

Estas charlas se extenderán a lo largo del año y también incluirán encuentros con los propios deportistas. “La idea es afianzar el acompañamiento, generar lazos de socialización entre ellos como para que también estén conectados y puedan tener un espacio como para tratar de trabajar el desarraigo”, explicó el psicólogo.

"Y a la vez ver la maduración de sus hijos en toda esta experiencia deportiva que ellos están teniendo fuera de la ciudad, repito, propuesta que surgió entre Comodoro Deportes, entre el Gabinete Metodológico de Alto Rendimiento, para buscar la modalidad de cómo fortalecer los lazos de acompañamiento hacia los padres que tienen sus hijos entrenando afuera", concluyó Yapura.

DESTACAN EL APOYO BRINDADO

Los padres de los deportistas resaltaron el valioso apoyo que reciben de parte del Estado municipal, especialmente a través de las charlas con el psicólogo deportivo.

Fabián Barboza, padre de María Azul, expresó: "Fue una charla muy enriquecedora, en mi caso, dándome pautas que por suerte refuerzan lo que hacemos como familia con nuestras hijas, tal vez por la formación que tenemos; me pareció Juan Cruz, un profesional con gran experiencia y apertura, y agradecer al Ente Comodoro Deportes, por todo el apoyo, y como se ocupan de los deportistas, en su formación integral”.

Por su parte, Diego Hernández, padre de Iván Hernández, comentó: "Yo este año me tocó a mí recién incorporarme en este grupo, como padre obviamente, pero sentir el apoyo tanto de ustedes como de la parte psicológica está que se incorporó ahora o que está incorporando, que nosotros estamos conociendo yo por primera vez, la verdad que me da una sensación de tranquilidad de que lo están acompañando a los chicos y que no se sienten abandonados".

Alejandro Díaz París, padre de Emma Díaz París, destacó la importancia de estas charlas: "Estos encuentros son muy positivos porque nos dan muchas herramientas a los padres de cómo saber o cómo poder manejar el tema del desarraigo con los chicos y cómo poder ayudaros en su actividad tanto deportiva como educativa o social también.”

Finalmente, Paula Vera, madre de Morena Cervatto, expresó su agradecimiento: "La verdad, es sumamente positivo el encuentro con Juan Cruz. Más que nada para ayudarnos a los papás en este rol que nos toca como padres de deportista. El encuentro fue buenísimo. Está buenísimo poder crear estos encuentros mensuales, como dijeron. Y a la vez es muy bueno que nuestros hijos tengan ese apoyo, ese soporte del equipo interdisciplinario que nos brinda Comodoro Deportes”.