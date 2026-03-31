La nueva delegación del ISSyS en Comodoro abrirá este semestre

Se trata de un edificio de 4.500 m² que había sido inaugurado, sin estar finalizado, por la gestión anterior y que permaneció paralizado hasta su reactivación en 2024 por el actual Gobierno provincial.

La nueva sede contará con quirófano, consultorios y residencias para pacientes que deban trasladarse a Comodoro Rivadavia para realizar tratamientos médicos. “Es una de las tantas obras que se anunciaron con ‘bombos y platillos’ y que iban a estar listas en 2023, pero que, por desidia, quedaron inconclusas”, expresó el gobernador Ignacio Torres.

El mandatario recorrió la obra de la nueva delegación del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) y confirmó que estará terminada antes de julio.

Se trata de un edificio que había sido inaugurado por la gestión anterior sin estar finalizado, y que permaneció paralizado hasta su reactivación por parte de la actual administración, con el objetivo de fortalecer la atención de pacientes tanto de la ciudad como del interior provincial.

“En 2024 nos propusimos reactivar una obra central para muchos chubutenses que tienen que atenderse en Comodoro Rivadavia”, indicó Torres, acotando que el nuevo edificio “va a contar con quirófano, consultorios y, lo más importante, residencias para quienes vienen del interior a realizar tratamientos oncológicos o por afecciones crónicas, y necesitan un lugar de calidad donde alojarse”.

LA NUEVA OBRA

La nueva delegación del ISSyS en Comodoro Rivadavia es un edificio institucional de aproximadamente 4.500 m² cubiertos, implantado sobre un lote de 900 m², con un desarrollo en altura que prioriza la eficiencia funcional y la adecuada zonificación.

El programa se organiza en tres niveles de oficinas administrativas con sala de teleconferencias, e incorpora un área de salud compuesta por 25 consultorios, vacunatorio y un quirófano de baja complejidad con sectores pre y postquirúrgicos, lo que requiere resoluciones técnicas específicas en instalaciones y circulaciones diferenciadas.

Se complementa con espacios de apoyo como salón de usos múltiples y comedor para el personal. Asimismo, incluye un albergue para pacientes derivados de alta complejidad con capacidad para 24 plazas, resuelto como un edificio contiguo dentro del mismo lote, con funcionamiento independiente.

La obra presenta un avance del 97% y se encuentra en etapa de terminaciones, ajustes finales y puesta en marcha de instalaciones para su habilitación.