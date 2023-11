¿De quién se enamoró Sara Duque, la profesora de inglés de Julián Álvarez?

La influencer y profesora de inglés, Sara Duque, quien ganó notoriedad por enseñarle el idioma al futbolista Julián Álvarez en el Manchester City, no solo se destacó por su conocimiento lingüístico, sino también por su presencia en el clásico entre San Lorenzo y Boca, disputado en el Nuevo Gasómetro.

Después del empate 1-1 entre el Ciclón y el Xeneize por la Copa de la Liga, Duque compartió su entusiasmo en redes sociales: “¡Qué partidazo, San Lorenzo vs. Boca!” acompañado de un emoji que representa una cabeza explotando. Añadió: “Y qué ambiente espectacular. Lo disfruté muchísimo”, con emoticones de fuego, enamorada y una pelota de fútbol.

Muchos de sus seguidores quedaron encantados no solo por su mensaje sino por los emojis que subió, siendo el de una carita enamorada el que más llamó la atención de todos. Sin embargo, este amor no se trataría de una persona en especial, sino del fútbol argentino, ya que ha ido a varios encuentros de distintos equipos y siempre que puede demuestra su pasión por ellos.

Su presencia en el estadio no pasó desapercibida, destacándose por un look deslumbrante. Vistiendo un jean claro y un body rojo escotado con detalles de encaje, Sara combinó lo casual con lo elegante, marcando tendencia.

La mudanza de Sara Duque a Buenos Aires no solo se relaciona con su carrera sino también con su conexión profunda con la cultura argentina. En un emotivo mensaje, anunció su decisión de instalarse en Argentina: "Me he mudado a Buenos Aires, la nueva etapa de mi vida. Desde mi primera visita quedé completamente enamorada de este país y su cultura única".

Apasionada por cada detalle, desde el tango hasta el aroma del asado y los alfajores, Sara Duque reveló su intención de sumergirse por completo en la vida y la pasión que caracterizan a Buenos Aires. Con su presencia vibrante y su conexión con el fútbol argentino, Sara continúa disfrutando el escenario cultural y deportivo de Argentina.