La Policía Federal de Esquel allanó el Instituto Penitenciario 1 de Trelew en el marco de una investigación por extorsión y estafa a un vecino de Esquel.

Desde la cárcel de Trelew extorsionó a un vecino de Esquel

En las últimas horas, la Policía Federal Argentina, a través de la delegación Esquel (DUOF), llevó adelante un allanamiento en una celda del Instituto Penitenciario Provincial N.º 1 de Trelew. La medida fue dispuesta por la Justicia a pedido de la Fiscalía de Cibercrimen de Esquel, a cargo de los fiscales Martín Robertson y Mauro Belloqui, en el marco de una investigación por extorsión virtual.

De acuerdo con la pesquisa, la víctima —un vecino de Esquel— comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de la red social Facebook y luego por WhatsApp, donde le exigían el pago de importantes sumas de dinero bajo amenazas. Las transferencias electrónicas realizadas alcanzaron un monto cercano al millón y medio de pesos.

Las tareas investigativas permitieron establecer que el autor de las maniobras estaba alojado en el penal de Trelew. Con esa información, el fiscal Robertson solicitó la orden de allanamiento, que permitió secuestrar dispositivos electrónicos vinculados al delito.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, acusado de extorsión (artículo 168 del Código Penal) y estafa mediante medios electrónicos (artículos 172 y 173 inciso 16).