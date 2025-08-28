Detenidos por hurtar mercadería en una panadería céntrica

El hecho ocurrió este miércoles por la noche en la panadería “Cipriano”, ubicada en Pellegrini entre San Martín y Rivadavia.

La Policía detuvo a dos hombres acusados de haber sustraído mercadería de una panadería en pleno centro de Comodoro Rivadavia. El hecho se registró este miércoles alrededor de las 20:40, en el local “Cipriano”, ubicado en calle Pellegrini, entre San Martín y avenida Rivadavia.

De acuerdo con la denuncia, los individuos —identificados como A.E.R. y B.N.L., ambos de 34 años y desocupados— habrían robado dos piezas de fiambre valuadas en unos 8.000 pesos.

Tras ser alertados por comerciantes de la zona, efectivos policiales acudieron de inmediato y localizaron a los sospechosos en avenida Rivadavia al 300, vistiendo la misma ropa con la que habían sido señalados. Fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría Primera.

Cabe señalar que los elementos denunciados no fueron recuperados. La causa quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Patricia Rivas, con intervención de la Oficina Judicial, representada por la abogada Florencia Diez.