Día Internacional del Chiste, ¿por qué se celebra el 1 de julio?

Cada 1 de julio se celebra el Día Internacional del Chiste, y su objetivo primordial es lograr a través del humor que todas las personas sean capaces de compartir momentos de alegría, utilizando chistes y expresiones graciosas y que esto les ayude a ser más grata la vida.

Se entiende por chiste una frase, expresión o historia graciosa, que muchas veces ocurre de forma espontánea y que provoca la risa de las demás personas. El principal objetivo de un chiste es lograr que el receptor, suelte una carcajada, y que las personas puedan disfrutar de la originalidad y la capacidad histriónica del emisor a la hora de relatar el chiste.

Sin embargo, puede ocurrir que los chistes no logren el efecto esperado cuando la persona que lo cuenta, no tiene la suficiente gracia y, por lo tanto, no producen ningún efecto en la otra persona, todo lo contrario ocurre en aquellos comediantes que hacen de esto una verdadera profesión humorística.

El origen de esta fecha se remonta a muchos años atrás, aunque su celebración de manera oficial comienza en los Estados Unidos de América, aunque se cree que todo nace en la antigua Grecia, gracias a Palamedes, quién fue considerado un verdadero genio y un personaje mitológico de esa época.

Por otro lado, también se sabe que en Grecía existió un club dedicado a la comedia, pero no con la finalidad que le damos hoy en día, como son presentaciones donde se reúnen un grupo de personas a ver a los comediantes, sino que para sus habitantes era más una forma amena de compartir chistes y ratos agradables con amigos y familiares.

En el año 2001 se realizó un importante estudio para dar a conocer al mundo el chiste más gracioso y para ello, fue necesario la creación de un proyecto, el cual tuvo dirigido por el psicólogo de origen británico Richard Wiseman llamado el "Laboratorio de la Risa", el cual consistió en la recepción de 40.000 chistes venidos de 70 países alrededor del mundo y donde se obtuvo un solo ganador.

Chiste: ninguno es el mejor

Este resultado final fue muy interesante y llamativo para el estudio, sin embargo, los expertos en la investigación de la Asociación Británica de la Ciencia, concluyeron que no existe ningún chiste que pueda catalogarse como el mejor, ya que esto está marcado por muchos factores como las tradiciones y aspectos culturales y lingüísticos de cada nación.

Los chistes son una manera divertida, que invita a las personas a reír y ser felices a pesar de adversidades y contratiempos, además ayuda a liberar el estrés y ser un remedio infalible para la salud, de acuerdo a investigaciones.

Efemérides: otros hechos

Lady Di: una reina que no pudo ser

1961 - Nació Diana Spencer, más conocida como Lady Di, quien fue una docente británica para luego casarse con Carlos de Gales, el príncipe heredero de la corona, y ahí se transformó en la princesa de Gales. Es reconocida de manera mundial por sus obras caritativas y apoyo a los desvalidos.

Juan Domingo Perón: fin de un legado

1974 - Murió Juan Domingo Perón, quien fue un militar, escritor y político que llegó a ser presidente de la nación en tres ocasiones y por el sufragio universal. El primer y segundo mandato fue de manera consecutiva entre 1946 y 1955, cuando tuvo que dejar el poder. En 1973 volvió a asumir hasta que llegó su muerte.

Liv Tyler: belleza y talento

1977 - Nació Liv Tyler, quien es una actriz y modelo estadounidense que se destacó en varias producciones, entre las cuales figura su trabajo en la saga "El señor de los anillos". Otras filmaciones en las cuales participó fueron "El increíble Hulk", "Armageddon", "Belleza robada" y "Los extraños", entre otras.

El último gobierno de facto

1982 - Tras la remoción del cargo de Leopoldo Galtieri como presidente de la nación y de Alfredo Saint-Jean, que lo reemplazó luego, el que ocupó ese lugar fue Reynaldo Bignone, quien fue el último mandatario de facto que estuvo al frente del país, ya que en 1983 Raúl Alfonsín ganó las elecciones y volvió la democracia.

Marlon Brando: ¡Adiós, padrino!

2004 - Murió Marlon Brando, quien fue un actor de cine y teatro estadounidense, que se adjudicó dos Premios Oscar por sus actuaciones en "On the Waterfront" de 1954 y por "El padrino" en 1972. Otras películas destacadas fueron "¡Viva Zapata!" y "Un tranvía llamado deseo", entre otras.