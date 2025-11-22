Diadema festejó sus 103 años como barrio

El intendente Macharashvili participó del nuevo año del barrio y el 56° aniversario de la cooperativa COVIDIAR. Junto a los integrantes de la Red Barrial, el jefe comunal destacó el compromiso de “seguir trabajando en red, mejorando las condiciones de habitabilidad y el desarrollo social de este barrio”.

Este sábado por la tarde, en la Sala Mizrahi del Club Social, se llevó adelante el festejo por el 103° aniversario de Diadema Argentina y los 56 años de la creación de la Cooperativa de Viviendas COVIDIAR.

El intendente Othar Macharashvili, estuvo acompañado por el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el secretario General, de Comunicación y Relaciones Institucionales, Andrés Blanco; el director General de Asociaciones Vecinales, Víctor Leonforte; los concejales Omar Lattanzio y Maite Luque; la directora del Centro de Promoción Barrial (CPB), Paula Herrera; el tesorero de COVIDIAR, Ricardo Herrera; la vecinalista Marta Pardo; el jefe de la comisaría, subcomisario Sergio Casanova; y vecinos.

En ese marco, el intendente les deseó muchas felicidades a los vecinos de Diadema y remarcó que “estamos trabajando, se hizo muchísimo en el barrio estos últimos años como plazas, playones, la cancha de tenis, junto con el club y con CAPSA”.

En la misma línea, el titular del Ejecutivo, indicó que por pedido de la red barrial se acondicionará el espacio ubicado frente al Club Social “por lo que está incluido en el plan 2026”, al tiempo que agregó que “a la vera de la ruta vemos que hay urbanizaciones ordenadas y desordenadas, que van a requerir en el futuro los servicios públicos que hacen falta”.

Por otro lado, Macharashvili agradeció la labor que viene desarrollando la directora de CPB en el barrio, y en ese sentido sentenció que “nuestro compromiso es seguir trabajando en red, mejorando las condiciones de habitabilidad y el desarrollo social de este barrio”.

En concordancia, el viceintendente Maximiliano Sampaoli afirmó que se trata de “uno de los últimos barrios que se sumó al día a día de la Municipalidad. Quiero destacar el buen trabajo en red que vienen realizando las instituciones hace muchos años como COVIDIAR, el CPB, la vecinal, el Club, la Comisaría y el Hospital”.

“Hay cosas por hacer, son algunos desafíos por delante en un barrio hermoso. Como siempre añoro aquellos tiempos vividos aquí, feliz aniversario para todos y vamos a seguir trabajando para empezar a cumplir con esas necesidades que tiene el barrio”, remarcó Sampaoli.

En tanto, Pardo, agradeció la presencia de las autoridades, instituciones y vecinos. “Queremos el barrio con excelentes condiciones y cada vez que tenemos un nuevo aniversario hacemos las mismas peticiones”, señaló.

Para finalizar, la dirigente solicitó obras y proyectos para el barrio, al decir que “la Comisión Vecinal siempre tendrá las puertas abiertas, como lo viene haciendo hasta el momento, ya que el objetivo es sumar, porque somos vecinos trabajando para el barrio”