Dianda hizo la "pole" y Micheloud clasificó 4º en las TC Pista Pick Up

El temporal en Córdoba retrasó las actividades en Río Cuarto y es por eso que la clasificación general para las TC Pista Pick Up se disputó más tarde de lo previsto por el cronograma oficial. Allí, bajo la lluvia, el mejor tiempo fue para Marco Dianda, arriba de la Ford Ranger del Martínez Competición.
A Dianda le alcanzó con cuatro vueltas para lograr la mejor marca de la clasificación, arriba de la camioneta N°147. En el segundo grupo trataron de batir el tiempo marcado por el piloto cordobés, pero las condiciones de la pista no ayudaron para que eso sucediera, informó la página de la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera).
El piloto de Guatimozín marcó un registro de 1:18.526, tras partir desde el 1° grupo, en una pista completamente húmeda. En la segunda ubicación llegó, Tomás Pellandino, a una diferencia de 390 milésimas, con la Ranger del SAP Team. Quien completó el podio fue Juan Sebastián Gallo, a bordo de una Volkswagen Amarok, a una distancia de 875/1000.
Más atrás llegaron: 4° Thomás Micheloud de Comodoro Rivadavia, con Ford, 5° lugar para Joaquín Ochoa, también con una Ranger pero del SAP Team; mientras que en la 6° colocación estuvo Luis Catelli, con una Toyota Hilux. Benjamín Ochoa, escolta en el campeonato, clasificó en el puesto 12.
La final de la 7ª fecha en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto tendrá lugar este domingo a partir de las 13:10. Allí se conocerán a los 12 clasificados a la Copa de Plata y se podrá vivir a través de la TV Pública.
Clasificación
1º Marco Dianda (Ford) 1’18”526/1000
2º Tomás Pellandino (Ford) a 0’390/1000
3º Juan Gallo (VW) a 0’875/1000
4º Thomás Micheloud (Ford) a 1’380/1000
5º Joaquín Ochoa (Ford) a 1’391/1000
6º Luis Catelli (Toyota) a 1’584/1000
7º Antonino Sganga (Toyota) a 1’804/1000
8º Gaspar Chansard (VW) a 1’890/1000
9º Nahuel Cordone (Ford) a 2’126/1000
10º Santiago Arrigoni (Ford) a 2’715/1000