Exhibiendo una asombrosa transformación física, Tom Cruise interpreta al hombre más poderoso del mundo, quien tras provocar un desastre monumental, intentará demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que la hecatombe acabe con todo. El tono del film mezcla humor irreverente, caos y situaciones impredecibles, marcando un giro importante para Cruise y para Iñárritu, quien se aleja de su estilo habitual para explorar lo absurdo y lo catártico, a través de una historia de redención y locura existencial.

Tom Cruise ha dejado a todos con la boca abierta al abandonar su faceta de héroe de acción, para someterse a una transformación física radical que lo vuelve casi irreconocible. Cruise da vida a Digger Rockwell, un excéntrico y desquiciado multimillonario, luciendo una prominente panza de prótesis, un marcado acento sureño estadounidense y un descuidado y escaso cabello blanco poco favorecedor. El film, descrito como “una comedia de proporciones catastróficas”, marca el regreso de Alejandro G. Iñárritu al cine hablado en inglés tras más de una década. La trama sigue los esfuerzos de Rockwell, cuya corporación accidentalmente provoca el desprendimiento de un gigantesco glaciar en Groenlandia, un desastre ecológico con ramificaciones, tanto que amenaza con desatar una inesperada guerra nuclear.

Es una historia que claramente dice algo sobre el estado del mundo en la actualidad, sobre el poder y sobre los peligros de que unas pocas personas sean las que tengan tanto de ese poder. Y de acuerdo con Tom Cruise, el resultado es una película que es tan salvaje como divertida. Cruise interpreta a un magnate petrolero envejecido, con canas, arrugas, una gran barriga, un acento irlandés marcado y sin paciencia para resolver el catastrófico desastre ambiental provocado por su proyecto. Iñárritu ha explicado que es una historia sobre el deseo incontrolable que muchas personas tienen de controlarlo todo, incluso siendo conscientes que todos sus esfuerzos podrían conducir a un fracaso inevitable.

De acuerdo con el medio GoldDerby, la película parece ser una especie de cruza entre “El Ciudadano” y “Dr. Insólito”, en la que Cruise “interpreta a un magnate energético solitario que ignoró una advertencia clave sobre uno de sus oleoductos y, como consecuencia, provoca una catástrofe mundial”. Por su parte, John Goodman interpreta al presidente de los Estados Unidos, que es quien le ordena a Digger solucionar el caos que él mismo causó. La pregunta es: ¿puede Digger arreglar al mundo por pura voluntad o sus decisiones han condenado a todos al desastre? A través de este personaje, el film construye una sátira salvaje sobre la ambición contemporánea y los hilos invisibles del poder global, exponiendo el peligro de que los destinos de la sociedad queden en manos de una élite reducida.

CINE COLISEO (jue 01, lun 05 y mie 07 de octubre):

21:45 Hs. DIGGER (2D subtitulada)

CINE COLISEO (vie 02 y mar 06 de octubre):

18:30 Hs. DIGGER (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 03 de octubre):

21:45 Hs. DIGGER (2D subtitulada)

CINE COLISEO (dom 04 de octubre):

18:30 Hs. DIGGER (2D doblada)

Título original: Digger

Género: Drama, comedia

Origen: México, Reino Unido, Estados Unidos

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 2 horas 8 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Alejandro G. Iñárritu

Producción: Tom Cruise, Alejandro G. Iñárritu, Mary Parent

Música: Bryce Dessner

Fotografía: Emmanuel Lubezki

Montaje: Stephen Mirrione, Conor O'Neill

Reparto:

Tom Cruise (Digger Rockwell), Riz Ahmed (Ganesh), John Goodman (Presidente Compson), Sandra Hüller (Emma Rockwell), Michael Stuhlbarg (Vicepresidente), Jesse Plemons (Kenny), Burn Gorman (Amos), Corey Johnson (Actor)