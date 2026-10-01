Qué perforado está mi valle

El lunes 5 de octubre a las 20:00 Hs. se exhibe el documental que explora la tensión en el norte de la Patagonia argentina, donde el avance del fracking amenaza al sistema hidrográfico más importante de la región y a su histórica producción frutícola.

A través de diversas voces -desde científicos hasta comunidades indígenas-, se plantea un debate global urgente: la supervivencia de nuestras fuentes de agua y de alimentos frente a la expansión de la frontera hidrocarburífera. El registro fílmico no sólo muestra el territorio. También propone un diálogo con investigadores, científicos, funcionarios, representantes de comunidades indígenas, productores agrícolas y trabajadores que muestran las experiencias de una discusión que no está saldada.

La película invita a “pensar las tensiones entre alimentos y petróleo, los mundos que cruzan y qué sucede cuando el corazón hídrico de la Patagonia, un oasis de producción frutícola, se convierte en el epicentro de una lucha global: ¿sacrificar el agua y el alimento del futuro por la fiebre energética del presente?”, han expresado sus directores. “En el norte de la Patagonia está el sistema hidrográfico más importante de Argentina. Los ríos Limay y Neuquén confluyen en el Negro, aguas de altísima calidad que avanzan irrigando un gran valle históricamente dedicado a la producción frutícola. En esa región verde y fértil el fracking avanza desde hace más de una década”, destacan en un comunicado acerca del recorrido que propone el film. Y prosigue: “En un mundo donde el futuro requerirá alimentos frescos y agua, la fiebre hidrocarburífera parece limitar esas posibilidades. Cómo se definirá esa relación de fuerzas es parte de una discusión más grande sobre el destino que le daremos a nuestras regiones vivas a nivel global”.

La película propone un recorrido por las tensiones de Vaca Muerta, la soberanía energética y las resistencias comunitarias. A menos de una semana de su liberación digital, trasciende la pantalla para convertirse en un hecho social. Abre debates profundos, complejos y federales sobre el modelo de país. Para Gastón Bejas, uno de los realizadores, el valor del film reside en desarmar las lecturas simplistas de “buenos contra malos” para ingresar en las contradicciones estructurales del modelo productivo. Si se mira de ese modo, la obra se vuelve un hecho social que se da en las proyecciones particulares en bibliotecas populares, asambleas, en escuelas, espacios de formación docente, espacios comunitarios a lo largo y ancho del país.

Se analiza Vaca Muerta, la soberanía energética y las tensiones del federalismo, además del impacto socioambiental y la urgente necesidad de discutir el modelo de desarrollo. “Me parece central discutir de quién es la tierra, por qué, cómo se trabaja, y el diseño de políticas que hacen que eso sea posible”, dice el director. Hay un sentimiento generalizado en el equipo de realización que tiene que ver con que hay discusiones postergadas en torno a este país. Ese nacionalismo que aflora cada tanto, de diferentes formas, sentimos que no está resuelto. Lo llevo a la cuestión de la tierra. Hay discusiones en torno al agua, en torno a la extranjerización. Es central discutir de quién es la tierra, por qué, cómo se trabaja, y el diseño de políticas también que hacen que eso sea posible.

CINE TEATRO ESPAÑOL (lun 05 de octubre):

20:00 Hs. QUE PERFORADO ESTÁ MI VALLE (2D castellano)

Título original: Qué Perforado Está Mi Valle

Género: Documental, desplazamientos, petróleo, extractivismo

Origen: Argentina

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 1 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Realización: Gastón Bejas, Natalia Gelós, Martín Alvarez Mullally y Nico Perrupato

Producción: Revista Crisis y Observatorio Petrolero Sur, con el apoyo de El Joaquín TV, Observatorio de Sismicidad Inducida y Oilwatch

Protagonistas:

Javier Grosso, Fernando cabrera Christersern, Daniela Dietrich, Rubén Etcheverry, Lef Nahuel, Chela, Ariel Diomedi, Juan Carlos Roca, Marian Claudia Dussi, Martina Guerrero