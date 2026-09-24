El corazón de la bestia

Desde el jueves 24 de septiembre, se exhibe en estreno mundial el film de aventuras del director David Ayer sobre lealtad, coraje y el vínculo inquebrantable entre un soldado y su compañero más fiel en su mayor desafío.

Brad Pitt interpreta a James Belmont, un veterano de las fuerzas especiales cuya existencia cambia drásticamente después de un accidente aéreo en Alaska. A su lado está Odín, su perro, que se convierte en aliado fundamental en la lucha por regresar a la civilización a través de un entorno gélido y hostil. La película profundiza en la resistencia humana frente a la adversidad más extrema, en una historia sobre la resiliencia que lleva a los protagonistas al límite dentro del género de supervivencia.

El accidente que deja aislados a Belmont y Odín desata una serie de retos extremos. Aunque podría parecer una narración convencional sobre el vínculo entre un hombre y su mascota, Ayer desarrolla una relación de dependencia mutua, casi simbiótica, donde cada decisión resulta crucial para ambos. El personaje interpretado por Pitt enfrenta no sólo temperaturas gélidas y amenazas constantes de la naturaleza, sino también el desgaste físico y mental causado por el aislamiento, la falta de provisiones y la incertidumbre respecto al rescate. Odín destaca como mucho más que un simple acompañante; su papel es esencial para la supervivencia, en una dinámica que evoca vínculos emblemáticos del cine del género, como el de “Soy Leyenda”. Y aunque la historia se sitúa en la región más inhóspita de Alaska, el rodaje se llevó a acabo en Nueva Zelanda, un lugar frecuentemente elegido para recrear paisajes naturales extremos de manera realista en el cine.

La colaboración previa de Pitt y Ayer en “Corazones de Acero” fue reconocida tanto por la crítica como por la taquilla. En aquella película exploraron la crudeza y el compañerismo en la guerra. Ahora trasladan esa búsqueda de límites humanos al inhóspito entorno de Alaska. Ayer, quien cuenta con experiencia en dirigir producciones de acción y violencia como “Escuadrón Suicida” y “The Beekeeper”, se enfoca ahora en una historia en la que la tensión se deriva de la hostilidad del ambiente y la escasez de recursos. Según declaraciones iniciales del director, la película pretende rendir homenaje al cine clásico de supervivencia, despojando la historia de concesiones y enfoques heroicos, y apostando por una narrativa austera y directa. Pitt, por su parte, confirma nuevamente su disposición para asumir roles físicamente demandantes en una trayectoria que, a sus 62 años, sigue sin señales de detenerse.

Ayer afirma que la relación entre Belmont y Odín es una de las razones por las que toda la película funciona. “Son dos seres que han pasado juntos por un auténtico infierno y comparten este profundo vínculo e intimidad”. Y añade: “Trabajar con animales es una experiencia única, y a veces se nota la falta de conexión cuando se hacen este tipo de películas, pero realmente hemos convertido al perro en un personaje vivo, muy real y plenamente desarrollado, con una presencia conmovedora. Y se puede sentir su historia, su conexión”.

CINE COLISEO (dom 27 de septiembre):

18:45 Hs. EL CORAZÓN DE LA BESTIA (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 24 de septiembre):

22:00 Hs. EL CORAZÓN DE LA BESTIA (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 25 de septiembre):

22:00 Hs. EL CORAZÓN DE LA BESTIA (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sáb 26 y mar 29 de septiembre):

19:30 Hs. EL CORAZÓN DE LA BESTIA (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (lun 28 de septiembre):

22:00 Hs. EL CORAZÓN DE LA BESTIA (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (mie 30 de septiembre):

22:00 Hs. EL CORAZÓN DE LA BESTIA (2D doblada)

Título original: Heart of the Beast

Género: Aventura, drama

Origen: Nueva Zelanda, EE.UU.

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora 41 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: David Ayer

Guión: Cameron Alexander

Producción: Olivia Hamilton, Marty Bowen, David Ayer, Brad Pitt

Música: Jared Michael Fry

Fotografía: Mauro Fiore

Montaje: Dody Dorn

Reparto:

Brad Pitt (James Belmont), Uber (Odín, el perro), J.K. Simmons, Anna Lambe