La isla olvidada

En su última noche juntas, descubren un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, poblada por numerosas criaturas mitológicas que aparecían en las historias que les contaban sus familias filipinas. Entablarán amistad con algunos de estos seres y deberán enfrentarse a otros. Junto con el desafortunado -aunque bien intencionado- hombre perro Raww y un pequeño pero fuerte grupo de amigos, Jo y Raissa lucharán contra Manananggal, la criatura más aterradora de la isla. Cuando descubren que el recuerdo de su amistad es el precio que les permitirá regresar a casa, Jo y Raissa se lanzarán a una desenfrenada carrera para abandonar la isla antes de olvidarse para siempre.

Encontrar al alma gemela no siempre significa enamorarse. A veces, la conexión entre dos amigos o amigas trasciende la relación sentimental mediante el concepto filipino de kapwa, una identidad compartida basada en el respeto mutuo, el cuidado y la interrelación. Para Jo y Raissa, la amistad se convierte en un ancla, un portal y una fuerza lo bastante poderosa como para transportarlas a otro mundo. “Tayo na”, que en tagalo significa “Vamos”, pero con la implicación de “Vamos juntos”, simboliza el lazo narrativo que une a los personajes de esta película.

Cuando a Joel Crawford y Januel Mercado se les ocurrió escribir y dirigir a cuatro manos una película original, la historia surgió a partir de la cultura, mitología y familia filipinas. La esposa de Crawford es filipina; y Mercado, que ya ha codirigido “El Gato con Botas: El Último Deseo”, es de origen filipino. Era una oportunidad para construir una película a partir de una cultura que tenía mucho que ver con sus vidas. “Estamos conectados con Filipinas, y esta película es una carta de amor a nuestras familias y a la cultura que nos ha moldeado”, dice Mercado. “Pensamos en las personas que han tenido que ver con nuestras vidas, los seres amados que influyeron en lo que somos y en cómo nos movemos por el mundo”. Crawford, por su parte, añade: “No sólo decidimos escribir acerca de lo que conocemos, sino también acerca de a quién conocemos”.

Para ambos, el folclore filipino ofrecía un universo de posibilidades sumamente atrayentes. Dentro de la mitología de las islas están los Aswang, unos seres sobrenaturales que tienen el poder de cambiar de forma y que no suelen aparecer en la animación comercial. “La palabra Aswang incluye a cualquier ser que cambia de forma”, explica Mercado. “Son la versión filipina de los monstruos, vampiros, hombres lobo, espíritus necrófagos o malvados. Es una mitología de una gran riqueza y apenas hemos rascado la superficie con los seres que se ven en la película”. Los cineastas, basándose en estos mitos, desarrollaron una aventura que fusiona varios géneros. Jo y Raissa, dos adolescentes filipinas, entran por un portal en Nakalimutan (o Nakali, de forma abreviada), una isla mítica hogar de los Aswang. Al despertarse al día siguiente, sin ningún recuerdo de lo que ocurrió la noche anterior, deberán deshacer lo andado, enfrentarse a las criaturas míticas y encontrar el camino de regreso al mundo de los mortales.

CINE COLISEO (jue 24, lun 28 y mie 30 de septiembre):

18:30 Hs. LA ISLA OLVIDADA (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 25 y mar 29 de septiembre):

18:30 Hs. LA ISLA OLVIDADA (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 26 de septiembre):

16:00 Hs. LA ISLA OLVIDADA (2D doblada)

18:30 Hs. LA ISLA OLVIDADA (2D doblada)

CINE COLISEO (dom 27 de septiembre):

16:15 Hs. LA ISLA OLVIDADA (2D doblada)

Género: Animación, fantasía, aventura, comedia

Origen: Estados Unidos

Título original: Forgotten Island

Año: 2026

Duración: 1 hora, 49 Min.

Formato: 2D

Calificación: G

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Joel Crawford y Januel Mercado

Producción: Mark Swift

Música: Nathan Matthew David

Fotografía: Scott Cullen Montaje: James Ryan

Voces originales:

H.E.R. (Jo), Liza Soberano (Raissa), Dave Franco (Raww), Jenny Slate (Batiba), Manny Jacinto (Bungi Tiyanak), Ronny Chieng (Rey Trufigofre)