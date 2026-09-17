Oasis: Don't look back in anger

La película relata el acontecimiento musical de 2025, capturando tanto la experiencia de la banda como la de sus seguidores en todo el mundo. Esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, al detrás de cámaras y a los conciertos, además de las primeras entrevistas conjuntas con Noel y Liam en más de 20 años. Coincidiendo con la gira mundial de entradas agotadas de la banda, el documental también explora el impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para públicos y generaciones de todo el mundo.

El film muestra el primer ensayo de la banda tras su reunión, el nuevo vínculo entre Liam Gallagher y Noel Gallagher, y una gira que ha vuelto a poner en escena al grupo por primera vez desde su ruptura de 2009. El documental se construye con imágenes tomadas durante toda la gira mundial del retorno, una serie de shows que agotaron entradas, funcionando como reencuentro para quienes pudieron asistir y como un episodio de frustración colectiva para los millones de seguidores que quedaron afuera. A lo largo del film, Noel y Liam Gallagher aparecen primero en en entrevistas separadas y después en una conversación compartida. Allí Liam Gallagher plantea que la música debe ser “el superhéroe” y que las canciones no les pertenecen a ellos, sino a los fans, una idea que el filme conecta con la aparición de una nueva generación de seguidores de Oasis durante los años en que la banda estuvo separada.

Ese enfoque, sin embargo, convive con una zona de silencio sobre el motivo de fondo de la reunión. Por más de una década los hermanos fueron enemigos declarados. Noel llega a recordar que él “nunca perdona”, pero hacia el final dice que “todo fue perdonado sin una palabra”. Y hay un rechazo explícito a la idea de que Oasis represente una identidad excluyente. En uno de los pasajes centrales, Noel sostiene: “Los medios nunca entendieron lo que es Oasis. Yo sé lo que no es. No es algo de derecha. Todos son bienvenidos”.

“Esta es una historia de cómo dos personas que se habían distanciado vuelven a unirse”, dice el productor Steven Knight. “Todo lo que buscábamos era tan sencillo como estar ahí con una cámara cuando se vieran por primera vez en los ensayos, seguir ahí durante todos los conciertos y esperar a ver qué pasaba hasta el final. Esperábamos con ansia incluso que la película tuviera un final feliz, pero tampoco contábamos cien por ciento con ello”. Y Dylan Southern, uno de los directores, dice: “La película acaba hablando también de la forma caprichosa e inexorable en que se transmite la música de generación en generación. Yo recuerdo que descubrí a Oasis en una foto de NME. Su actitud me cautivó desde el primer momento. Luego escuché una canción y, posteriormente, fui a verlos en directo a una casa adosada convertida en sala de conciertos. Ahora todo está al alcance de la mano en internet y las nuevas generaciones se han apropiado de su música al instante. Eso se veía en cada concierto habitado al menos por tres generaciones distintas y las tres capaces de corear las canciones desde el principio al fina”

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 17 y mar 22 de septiembre):

21:45 Hs. OASIS: DON´T LOOK BACKIN ANGER (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sáb 19 de septiembre):

22:15 Hs. OASIS: DON´T LOOK BACKIN ANGER (2D subtitulada)

Título original: Oasis: Don’t Look Back in Anger

Género: Musical, concierto, documental

Origen: Estados Unidos

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 2 horas 2 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Dirección: Will Lovelace y Dylan Southern

Guión: Steven Knight

Producción: Sam Bridger, Guy Heeley, Davud Karbassioun, Steven Knight, Tom Mackay

Música: Oasis Fotografía: Haris Zambarloukos

Montaje: George Cragg, Martina Zamolo

Protagonistas:

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul Arthurs, Paul McGuigan, Tony McCarroll