Resident Evil: Noche cero

Zach Cregger dirige esta nueva historia en la que seguimos a Bryan, un repartidor de material médico que lleva una vida normal y alejada de todo peligro. Sin embargo, su rutina da un giro brutal cuando, sin darse cuenta, queda atrapado en una situación mucho más grande y aterradora de lo que podía imaginar. A lo largo de una noche fatídica, la ciudad es presa del caos, mientras una amenaza descontrolada se extiende rápidamente. Bryan se ve obligado a emprender una carrera desesperada por la supervivencia, envuelto en una sucesión de persecuciones, encuentros violentos y situaciones límite, donde cada decisión puede ser la diferencia entre vivir o morir.

Cregger, conocido por haber dirigido “La Hora de la Desaparición”, es el encargado de llevar la saga de Capcom a la pantalla grande este año. El largometraje se ambienta en 1998 y está inspirado en los juegos, pero cuenta sin los protagonistas clásicos de la saga. Cregger defiende ese enfoque y asegura que, de todos modos, la experiencia va a ser parecida a la de jugarlos. “Soy un gran admirador de los juegos de “Resident Evil” y me he inspirado mucho en la experiencia de jugarlos”, dice. “Intenté que el entorno cambiara cada siete u ocho minutos, como en los juegos. Siempre estás pasando a otro nivel, por así decirlo”. Además, sostiene que hay una progresión en las armas que encuentra el protagonista y que el espectador verá una situación muy desesperante y característica de la franquicia: “Hay muchos objetos de los juegos, y constantemente se topa con candados que le impiden avanzar”.

A su vez, Cregger afirma que, aunque la película no cuenta con los protagonistas clásicos de la franquicia, es una oportunidad para ser fiel a los juegos en espíritu y en tono, y construir una historia que te sitúe en ese escenario una y otra vez, con apuestas cada vez mayores. “Me tomé ciertas libertades para la historia que quería relatar y lograr que el film tuviera el aspecto visual que yo buscaba”, explica. “Creo que es genial ver una película de terror en la nieve”. Y la decisión de situarla en ese entorno no es casual. La trama sigue a un mensajero médico, interpretado por Austin Abrams, quien debe entregar un paquete en el hospital de Raccoon City. Durante el trayecto, una irrupción del virus T lo deja atrapado en las afueras nevadas de la ciudad, en medio de un brote que lo obliga a luchar por su supervivencia durante una sola noche.

Cregger describe el film como una experiencia sin saltos temporales ni recursos narrativos complejos: “Los espectadores estarán encerrados con un protagonista en un viaje a pie a través de un mundo empeñado en destruirlo”. El director aclara que la historia transcurre en paralelo a los eventos de “Resident Evil 2” (1998), aunque sin retomar sus personajes. “León existe en los videojuegos. No quiero que nadie arruine eso”. En esa misma línea, dice que ha preferido contar otra historia que sucede al mismo tiempo en otro sector de la ciudad, sin pisar los territorios narrativos que ya pertenecen a la saga canónica.

CINE COLISEO (jue 17 y mie 23 de septiembre):

22:00 Hs. RESIDENT EVIL: NOCHE CERO (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 18 y mar 22 de septiembre):

22:00 Hs. RESIDENT EVIL: NOCHE CERO (2D subtitulada)

CINE COLISEO (sáb 19 y lun 21 de septiembre):

22:00 Hs. RESIDENT EVIL: NOCHE CERO (2D doblada)

CINE COLISEO (dom 20 de septiembre):

22:00 Hs. RESIDENT EVIL: NOCHE CERO (2D subtitulada)

Género: Terror, acción

Origen: USA

Título original: Resident Evil

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 35 Min.

Calificación: R- 17

Ficha Técnica:

Dirección: Zach Cregger

Guión: Zach Cregger y Shay Hatten en base a “Resident Evil”, de Shinji Mikami y Tokuro Fujiwara

Producción: Robert Kulzer, Roy Lee, Miri Yoon, Asad Qizilbash, Carter Swan

Fotografía: Dariusz Wolski

Montaje: Joe Murphy

Reparto:

Austin Abrams (Bryan), Zach Cherry (Dave), Kali Reis (Pauline), Paul Walter Hauser (Carl), Johnno Wilson (Max)