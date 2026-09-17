Ha sido la única película de la serie en utilizar animación tradicional en celuloide. Los eventos que se narran tienen lugar durante la primera temporada de la serie, en los primeros arcos argumentales conocidos como la saga del Mar del Este. Había una vez un pirata de oro, Woonam, que obtuvo algo así como un tercio del oro del mundo. No obstante, en pocos años no se supo nada más de él, y se alimentó la leyenda de que desapareció junto con todo su oro camino a una isla remota, que los piratas aún hoy siguen buscando. Intentando obtener ese tesoro, Luffy y sus amigos intentarán impedir que Eldoraggo se haga con el oro de Woonam.

“One Piece” se originó como un manga escrito e ilustrado por Eiichir Oda, empezando a publicarse en la revista japonesa “Weekly Shnen Jump” el 22 de julio de 1997. A la fecha se han publicado 103 volúmenes. Es el manga más vendido de dicha revista, la más importante, reconocida y vendida del medio, de la editorial Shueisha, y de toda la historia de Japón, con más de 516 millones de copias vendidas a nivel mundial (416 millones en Japón, y 100 millones en 60 países juntos). De hecho, en Japón fue el manga más vendido de manera consecutiva desde el año 2007 hasta 2018, logrando un récord histórico. Es el que más ganancias ha reportado a su autor, ostentando el Récord Guinness como el manga con mayor cantidad de copias publicadas de la misma obra de cómic realizado por un único autor en todo el mundo.

Gor Taniguchi dirigió el OVA de 1998, “One Piece: Defeat The Pirate Ganzak!”, que fue la primera adaptación animada del manga “One Piece”, estrenada antes de la emisión de la serie de anime y tuvo proyecciones limitadas en los cines japoneses. Tras el primer anuncio de la película en noviembre de 2021, Taniguchi dijo que quería expresar un “One Piece” que nunca se ha visto antes. Según Shinji Shimizu, empleado de Toei Animation y productor del anime, en “One Piece: La Película” Eiichiro Oda ha participado más activamente. Oda es el productor ejecutivo, diseñador de personajes y revisor del guion. El mismo fue discutido por Oda, Taniguchi y Tsutomu Kuroiwa durante más de dos años.

La propuesta permitirá revivir los orígenes de la tripulación de Los Sombrero de Paja en pantalla grande, en el marco de una iniciativa que celebra más de 25 años del nacimiento de una de las franquicias más influyentes del anime mundial. Cada función incluye un cortometraje exclusivo proyectado antes de la película principal, lo que convertirá cada exhibición en una experiencia cinematográfica especial para los seguidores de la saga. Tras los avances habituales de sala, el público verá primero el corto y luego la película correspondiente.

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 18 y mie 23 de septiembre):

19:15 Hs. ONE PIECE: LA PELÍCULA (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (lun 21 de septiembre):

19:15 Hs. ONE PIECE: LA PELÍCULA (2D subtitulada)

Género: Animé, fantasía, musical

Origen: Japón

Título original: Wan Pisu

Año: 2000/2026

Formato: 2D

Duración: 57 Min.

Calificación: G

Ficha Técnica:

Dirección: Gorô Taniguchi

Guión: Tsutomu Kuwoira, Brooklyn El-Omar. Manga: Eiichiro Oda

Producción: Eiichiro Oda

Música: Yasutaka Nakata, Ado

Fotografía: Ejian Changgao

Montaje: Kentaro Kawasaki

Voces originales:

Mayumi Tanaka (Monkey D. Luffy), Kazuya Nakai (Roronoa Zoro), Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Usopp), Yuka Imai (Tobio), Takeshi Aono (Ganzo), Nachi Nozawa (Woonan), Kenji Utzumi (Eldoraggo), Shinsuke Kasai (Danny), Tsurumaru Sakai (Donny)