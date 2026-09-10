El heladero

Durante un verano aparentemente tranquilo, una pequeña localidad se ve arrastrada a una espiral de horror y locura cuando un inquietante heladero comienza a repartir sus dulces por las calles del pueblo. Lo que parece ser una inocente golosina para los niños, pronto revela consecuencias devastadoras: Los que prueban esos helados se convierten en criaturas violentas dominadas por irresistibles impulsos asesinos. A medida que el número de afectados va aumentando, el caos y el terror se extienden rápidamente, sumiendo a toda la comunidad en una pesadilla de la que parece imposible escapar.

Según el propio Roth cuenta, el proyecto para esta nueva película incomodó a los estudios desde el principio. El cineasta reconoce que la idea lo acompañaba hacía años y que no fue sencillo llevarla a la pantalla. “Llevo con esta idea durante mucho, mucho tiempo, y los estudios tenían mucho miedo de mis primeros borradores”, dice. Lejos de suavizar la propuesta para el circuito comercial, Roth sostuvo su lado más extremo y calificó al film como el más aterrador, extravagante y arriesgado de su carrera. El momento, además, lo ayuda: el gore volvió a llenar salas. Los primeros guiones perturbaron incluso a veteranos de la industria acostumbrados al cine de género. Aun así, el director apretó el acelerador y combinó los códigos del slasher clásico con una puesta visual brutal y desacomodada.

La historia transcurre en Bayleen Bay, un pueblo ficticio de postal en donde la llegada de un camión de helados desata un brote de pánico y violencia que infecta a toda la comunidad. Un símbolo de la nostalgia urbana ha sido convertido en pesadilla. Y es una situación en la que no hay demonios ni entes paranormales. Roth devuelve la amenaza a lo cotidiano y explora cómo una comunidad aparentemente perfecta se desarma cuando el pánico colectivo toma el control y transforma a los más vulnerables en instrumentos del caos. Y ha manifestado abiertamente su intención de convertir al perturbador heladero en una nueva franquicia de terror para ese tipo de audiencia que busca experiencias intensas en la sala oscura.

Para los residentes ficticios de Bayleen Bay, la trama se convierte en una metáfora del terror psicológico, desplazando la amenaza de lo sobrenatural a lo cotidiano. Los padres, que esperan recompensar a sus hijos con un simple helado, se ven enfrentados al peor de los escenarios al descubrir que los mismos niños son utilizados como instrumentos del caos. Esta inversión de los roles habituales no solo inquieta, sino que propone una reflexión acerca de la fragilidad de la confianza en la vida diaria y el impacto social que puede tener el pánico colectivo. El enfoque de Roth, además de cuestionar las convenciones del género, busca atraer a una generación de espectadores familiarizados tanto con el horror digital como con los clásicos del cine gore.

CINE COLISEO (jue 10, vie 11, lun 14, mar 15 y mie 16 de septiembre):

22:00 Hs. EL HELADERO (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 12 y dom 13 de septiembre):

22:00 Hs. EL HELADERO (2D doblada)

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Ice Cream Man

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 26 Min.

Calificación: R-17

Ficha Técnica:

Dirección: Eli Roth

Guión: Eli Roth, Noah Belson

Producción: Kate Harrison Karman, Eli Roth, Raj Brinder Singh, Christopher Woodrow

Música: Brandon Roberts

Fotografía: Simon Shohet

Montaje: Matt Lyon

Reparto:

Ari Millen (Jonathan Smiley/el heladero), Charlie Zeltzer (Jared), Shiloh O'Reilly (Tommy), Kiori Mirza Waldman (Mia), Sarah Abbott (Lizzie), Benjamin Byron Davis (el sacerdote), Rodrigo Fernández-Stoll (Sr. Hamlin), Dylan Hawco (Chris), Karen Cliche (Alison), Eli Roth (Marty), Darrin Baker (director Maloney), Charlie Storey (Piper), Luke Dietz (Elliot)