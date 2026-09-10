Hechizo de amor, la magia continúa

Es Susanne Bier quien dirige esta entrega, en la que Sandra Bullock y Nicole Kidman retoman los roles de las hermanas Owens, dos brujas que tras la muerte de sus padres fueron criadas por sus excéntricas tías, quienes les enseñaron todo lo que debían saber sobre la magia y cómo usarla. La historia tiene lugar 25 años después de aquella primera película y sigue a Sally y Gillian, quienes nuevamente deben recurrir a la magia para lidiar con las consecuencias de la maldición que ha perseguido a su familia a través del tiempo, y que ahora afecta a las hijas de Sally, quienes además comienzan a descubrir una serie de secretos familiares.

El primer film se basó en la novela homónima de Alice Hoffman de 1995, mientras que “Las Reglas de la Magia” fue una novela precuela (es decir, situada en un tiempo anterior a la historia original) publicada en 2017. Hay otros dos libros: “Lecciones de Magia” (2020), que se centra en los orígenes de la maldición de la familia Owens y “El Libro de la Magia” (2022). En la película original, las brujas Sally y Gillian Owens recurren a la magia para salvarse del espíritu maligno del novio maltratador de Gillian, asesinado por Sally. Aunque ambas rehuyen de sus poderes, están marcadas por una maldición generacional que causa la muerte de cualquier interés amoroso de las integrantes de familia Owens.

Aquel film no fue un éxito de taquilla. Tan sólo recaudó 68 millones de dólares alrededor del mundo. Fue en la segunda vida que da la televisión o incluso las plataformas de streaming cuando el largometraje se convirtió en un título de culto, constituyéndose en un fenómeno cultural que explora temas universales como el amor, la aceptación y el legado familiar. Su narrativa mostró a las protagonistas superando una maldición y descubriendo su potencial oculto, reflejando así la magia en lo cotidiano. La continuación busca honrar este legado, mientras ofrece novedades a la generación actual. Denise Di Novi, productora de la cinta original y también de esta entrega, ha destacado la importancia de preservar la esencia de la trama, algo que conecta profundamente con los valores del público femenino.

Se retoma la historia de Sally y Gillian en su hogar frente al mar en Massachusetts, aunque ahora con nuevas complejidades familiares. Un personaje misterioso, interpretado por Lee Pace, llega al pueblo y desencadena una nueva aventura para las hermanas. Kidman ha adelantado que ellas siguen disfrutando de sus “margaritas de medianoche” y sus saltos desde el techo, pero que el pasado las persigue. “También tenemos nuestro pasado alcanzándonos, y tenemos nuestros destinos y nuestra familia”, señaló.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 10, lun 14 y mie 16 de septiembre):

20:45 Hs. HECHIZO DE AMOR: LA MAGIA CONTINÚA (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 11 y mar 15 de septiembre):

20:45 Hs. HECHIZO DE AMOR: LA MAGIA CONTINÚA (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sáb 12 y de septiembre):

21:30 Hs. HECHIZO DE AMOR: LA MAGIA CONTINÚA (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (dom 13 y de septiembre):

21:30 Hs. HECHIZO DE AMOR: LA MAGIA CONTINÚA (2D subtitulada)

Título original: Practical Magic 2

Género: Fantasía, comedia romántica

Origen: EE.UU. Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 2 horas 10 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Susanne Bier

Guión: Akiva Goldsman, Alice Hoffman, Georgia Pritchett

Producción: Sandra Bullock, Denise Di Novi, Nicole Kidman

Música: Alan Silvestri

Fotografía: Simon Duggan

Montaje: Sam Williams

Reparto:

Sandra Bullock (Sally Owens), Nicole Kidman (Gillian Owens), Dianne Wiest (Bridget ‹‹Jet›› Owens), Stockard Channing (Frances Owens), Lee Pace (Ian Wright), Joey King (Kylie Owens), Maisie Williams (Antonia Owens), Solly McLeod (Thomas Lockland)