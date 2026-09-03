Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

10 de septiembre:

HECHIZO DE AMOR: LA MAGIA CONTINÚA

Directora: Susanne Bier

Protagonistas: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Dianne Wiest, Stockard Channing, Lee Pace

Sandra Bullock y Nicole Kidman retoman los roles de las hermanas Owens, dos brujas que tras la muerte de sus padres fueron criadas por sus excéntricas tías, quienes les enseñaron todo lo que debían saber sobre la magia. 25 años después Sally y Gillian nuevamente deben recurrir a la magia para lidiar con las consecuencias de la maldición que ha perseguido a su familia a través del tiempo, y que ahora afecta a las hijas de Sally, quienes además comienzan a descubrir una serie de secretos familiares.

17 de septiembre:

RESIDENT EVIL: NOCHE CERO

Director: Zach Cregger

Protagonistas: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry

En esta nueva historia dentro del universo de ‹‹Resident Evil›› seguimos a Bryan, un repartidor de material médico cuya rutina da un giro brutal cuando, sin darse cuenta, queda atrapado en una situación aterradora. A lo largo de una noche fatídica, la ciudad se desmoronar en medio del caos, mientras una amenaza descontrolada se extiende rápidamente. Bryan se ve obligado a emprender una carrera desesperada por la supervivencia, envuelto en una sucesión de persecuciones, encuentros violentos y situaciones límite.

24 de septiembre;

LA ISLA OLVIDADA

Directores: Januel P. Mercado, Joel Crawford

Un grupo de personajes se encuentra en una isla mágica que había sido olvidada durante mucho tiempo, inspirada en la rica mitología de Filipinas. A medida que exploran sus paisajes misteriosos y encantados, descubren criaturas legendarias, secretos ancestrales y desafíos que ponen a prueba su valor y unidad. Lo que parecía un lugar perdido se transforma en un viaje épico de descubrimiento, aventura y conexión con historias y tradiciones milenarias que cobran vida ante sus ojos.

EN EL CORAZÓN DE LA BESTIA

Director: David Ayer

Protagonistas: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe

Brad Pitt interpreta a James Belmont, un veterano de fuerzas especiales cuya existencia cambia drásticamente después de un accidente aéreo en Alaska. A su lado está Odín, su perro, que se convierte en aliado fundamental en la lucha por regresar a la civilización a través de un entorno gélido y hostil. El film profundiza en la resistencia humana frente a la adversidad más extrema, en una historia sobre la resiliencia que lleva a los protagonistas lleva al límite dentro del género de supervivencia.

AVENGERS ENDGAME: ENCORE

Directores: Anthony Russo, Joe Russo

Protagonistas: Karen Gillan, Bradley Cooper, Brie Larson, Scarlett Johansson, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Josh Brolin, Chris Evans

La versión Encore de la segunda película sobre la aventura culminante del equipo de superhéroes de Marvel. Después de los eventos devastadores de ‹‹Avengers: Infinity War››, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Lo que él llama ‹‹la ejecución›› provocó que la mitad de población desapareciera en un instante. Eso incluyó a héroes como Spider-Man, Star-Lord, Scarlet Witch, el Soldado del Invierno y otros. Los Vengadores que quedaron deben arreglar lo que Thanos rompió, reuniendo a nuevos aliados para ir a la batalla.