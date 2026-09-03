Coyote vs. Acme

Desde el jueves 3 de septiembre se exhibe la nueva película de Looney Tunes, una eficaz combinación de animación y live action con una trama inédita en la historia de los Looney Tunes. Willie E. Coyote está harto de que todos los productos de la corporación ACME fallen sistemáticamente en su contra, frustrando una y otra vez su persecución del Correcaminos. Por ello, decide contratar al abogado Kevin Avery para que le ayude a demandar a la empresa. Pero la situación se complica al descubrirse que Buddy Crane, el antiguo y despiadado jefe de Kevin, es precisamente el actual representante de ACME. Pronto surgirá una amistad entre el Coyote y su defensor, lo que les dará la motivación necesaria para luchar por ganar el caso.

Esta película, producida con un presupuesto de 70 millones de dólares, estuvo lista en 2023, pero el CEO de Warner, David Zaslav, decidió archivarla (para aprovechar una deducción fiscal de 30 millones (al declararla como pérdida se reduce la ganancia imponible y lo que se paga en impuestos). La decisión generó un fuerte rechazo de los fans del universo de los Looney Tunes y de la industria en general, al punto que decenas de referentes pidieron la “liberación” del film. Ante la creciente presión, Warner revirtió su postura inicial y permitió a los realizadores buscar otro distribuidor. Tras varias negociaciones fallidas, el pequeño sello Ketchup Entertainment la “rescató”, se quedó con los derechos para los EE.UU., la revendió para el exterior y finalmente el film está llegando a las salas de casi todo el mundo.

Los cineastas y su nuevo distribuidor se han apoyado en la tortuosa historia del proyecto, promocionándolo como “la película que ACME no quería que vieras”. “No pude evitar ver la película de una manera completamente nueva porque hay cruces meta entre la historia y lo que la película había llegado a representar”, explica el director David Green. “Casi se sentía como si hubiéramos escrito la película después de que se conociera la noticia”. Tanta gente salió a pelear por la película que Green nunca se sintió solo durante toda la odisea: “Un día abría el teléfono y veía a alguien vestido con un traje de Willie E. Coyote afuera del estudio, protestando con un cartel bajo la lluvia; cosas así que no podías creer”.

El Coyote y El Correcaminos han venido batiéndose a duelo desde 1949 en vertiginosos enfrentamientos, en el que el segundo siempre logra salir airoso de las ingeniosas trampas que le tiende el primero, quien termina sufriendo las consecuencias en carne propia. Aunque el recurso se repite una y otra vez, nunca deja divertir. Y, en ese sentido, este film soñado originalmente por James Gunn y concretado finalmente por Green es un agradecido, querible y hasta emocionante tributo a estos dos personajes que tienen casi ocho décadas de existencia. La película funciona como comedia de humor físico (slapstick) y como exaltación de la relación de amor-odio entre los protagonistas animados. Además, que sea en esencia un thriller legal sobre los abusos de una corporación no deja de ser una paradoja, una hermosa casualidad y una suerte de venganza con mucho de justicia poética.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 03, lun 07 y mie 09 de septiembre):

18:45 Hs. COYOTE VS ACME (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 04 y mar 08 de septiembre):

18:45 Hs. COYOTE VS ACME (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sáb 05 y dom 06 de septiembre):

18:45 Hs. COYOTE VS ACME (2D doblada)

Título original: Coyote Vs. ACME

Género: Animación y live action

Origen: USA

Año: 2023/26 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 41 Min. Calificación: G

Ficha Técnica:

Dirección: Dave Green

Guión: Sammy Burch, James Gunn y Jeremy Slater sobre una historia de Ian Frazier

Producción: Chris DeFaria, James Gunn

Música: Steven Price Fotografía: Brandon Trost

Montaje: Carsten Kurpanek

Reparto:

Will Forte (Kevin Avery), Lana Condor (Paige Avery), John Cena ( Buddy Crane), Tone Bell (Sal Maltese), Luis Guzmán (el Juez), Martha Kelly (Dottie Jones), Kenneth Choi (Oscar Jeon), P. J. Byrne (Bill Pellicano), Eric Bauza y Candi Milo (voces de los Looney Tunes)