Avengers endegame: Bonus

Desde el jueves 24 de septiembre, participando del reestreno mundial previo al de “Avengers: Doomsday”, se exhibe la versión Encore de la segunda de las dos películas sobre la aventura culminante del equipo de superhéroes integrado por íconos de Marvel.

Después de los eventos devastadores de “Avengers: Infinity War”, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos, el Titán Loco. El universo ha sufrido lo que Thanos llama “la ejecución”, debido a que la mitad de población desapareció en un instante. Eso incluyó a héroes como Spider-Man, Star-Lord, Scarlet Witch, el Soldado del Invierno, Groot y otros. Los Vengadores que quedaron deben arreglar lo que Thanos rompió, reuniendo a nuevos aliados para ir a la batalla. Invocarán a viejos amigos como Hawkeye y nuevos amigos como la Capitana Marvel, así como unir a aquellos que defendieron a la tierra en la batalla de Nueva York. Los héroes que quedan son: Capitán America, Iron Man, Black Widow, Hulk, Hawkeye, Thor, Rocket Raccoon, War Machine, Nebula, Ant-Man y Capitana Marvel, aunque será complicado reunirlos.

Tras el exitoso lanzamiento de la saga de “Iron Man” en 2008, se empezó a vislumbrar lo que sería la nueva y más ambiciosa franquicia de Marvel hasta la fecha. Se trataba de reunir a sus famosos personajes en una película que sería el Santo Grial del Universo Marvel. “Empezamos buscando en la lista de personajes utilizada en otros estudios”, contaba el productor Kevin Felge. “Me pareció muy interesante. De hecho, todos estos personajes conforman una de las series de cómics más populares del mundo”.

Joss Whedon, director del primer filme de “Los Vengadores”, afirmó con acierto en su momento que la incorporación de nuevos personajes al grupo traería nuevos elementos. “Fue muy emocionante para mí tener gente que cambiara el juego, desde el punto de vista emocional y estilístico”, dijo entonces. “Sus poderes son completamente diferentes a los de los Vengadores del primer filme, y a través de ellos vamos a ver las cosas de manera diferente”.

Stan Lee y Jack Kirby fueron los creadores de “Los Vengadores”, que se publicó por vez primera en septiembre de 1963. El reparto original está formado por Iron Man, Thor, Hulk, el Hombre Hormiga y la Avispa. El Capitán América se incorporó al equipo en la cuarta entrega, después de que le revivieran tras haber quedado atrapado en un bloque de hielo. Para Stan Lee, ver que muchos de sus personajes siguen siendo tan populares es la prueba de la permanencia del Universo Marvel que él contribuyó a crear en los últimos 50 años.

“Creo que una de las razones por las que los personajes de Marvel han tenido tanto éxito es que cuando los creamos, intentamos dotarles de personalidades complejas con problemáticas personales, para que la gente se interesara en ellos, aunque no tuvieran superpoderes”, explicaba el veterano historietista. “En otras palabras, intentamos que nuestros héroes y heroínas fueran seres tridimensionales, gente interesante. A veces la gente comete el error de concentrarse sólo en el superpoder en vez de la persona real que se esconde debajo del disfraz. Todos los personajes de “Avengers” tienen una historia propia, además de su misión de salvar al mundo”.

CINE COLISEO (jue 24, lun 28 y mie 30 de septiembre):

21:15 Hs. AVENGERS ENDGAME: ENCORE (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 25 y mar 29 de septiembre):

21:15 Hs. AVENGERS ENDGAME: ENCORE (2D subtitulada)

CINE COLISEO (sáb 26 de septiembre):

21:15 Hs. AVENGERS ENDGAME: ENCORE (2D doblada)

CINE COLISEO (dom 27 de septiembre):

21:15 Hs. AVENGERS ENDGAME: ENCORE (2D subtitulada)

Título original: Avengers Endgame: Encore

Género: Acción, aventuras, ciencia ficción, comic

Origen: USA Año: 2019/26 Formato: 2D

Duración: 183 Min. Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Directores: Anthony Russo, Joe Russo Productor: Kevin Feige

Guión: Christopher Markus, Stephen McFeely, Stan Lee, Jack Kirby, Jim Starlin

Música: Alan Silvestri Fotografía: Trent Opaloch

Montaje: Jeffrey Ford, Matthew Schmidt

Protagonistas:

Karen Gillan, Bradley Cooper, Brie Larson, Scarlett Johansson, Evangeline Lilly, Jon Favreau, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Josh Brolin, Chris Evans, Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Pom Klementieff, Tilda Swinton, Jeremy Renner, Katherine Langford, David Bautista, Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow, Letitia Wright, Frank Grillo, Don Cheadle, Ty Simpkins, Hiroyuki Sanada, Benedict Wong, Terry Notary