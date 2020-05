Diputada Lloyd cuestiona el liderazgo de Arcioni

Las declaraciones de Mariano Arcioni considerando a la diputada Rossana Artero como una legisladora que no responde al oficialismo, volvieron a marcar una nueva fractura entre el Ejecutivo y el bloque oficialista de Chubut al Frente en la Legislatura.

Fue precisamente la diputada madernista Leila Lloyd Jones quien –según publica Jornada- afirmó que la exintendente de Rawson cuenta con el apoyo de los legisladores e incluso adelantó que ella misma acompañará con su voto el proyecto presentado por Artero, que generó el enojo de Arcioni, y que consiste en que el nuevo titular del Banco Chubut tenga un mínimo de cuatro años de residencia previa en la provincia.

De allí que el lunes –en su primera presentación pública junto al gobernador-, Javier Alvaredo haya sido presentado como “vicepresidente a cargo de la Presidencia”, siendo que en la asamblea del viernes 8 de mayo el directorio lo había designado presidente, lo cual –claro- debe ser ratificado en la Legislatura, donde hoy el Ejecutivo no cuenta con los 14 votos necesarios.

“No comparto para nada lo que dijo (Arcioni) porque si no, ningún diputado podría presentar un proyecto si primero no lo habla con él, y él hace los proyectos y los manda al Legislativo sin siquiera consultarlo con nosotros”, remarcó.

La diputada de Trelew incluso fue más allá adelantando que va a acompañar “el proyecto de la diputada Artero y ella sigue perteneciendo al bloque”, afirmó luego de haber tenido charlas con varios integrantes del bloque por este tema.

Luego insistió en que “en realidad no se generan consensos, que es lo que tendría que hacer el gobernador: llamar a todas las partes, hasta a la oposición misma, y no lo hace. Creo que la situación económica de la provincia amerita que él se junte con todos los que componen los sectores políticos y no lo ha hecho y la situación es grave”.

En ese contexto, se refirió al atraso salarial de hasta dos meses en los estatales, indicando que “el pueblo está suplicándole al gobernador que pague los sueldos”.