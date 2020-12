Distinguen a la comisaría de Laprida

Un grupo de vecinos y bomberos del barrio Laprida concurrieron el lunes a la comisaría para reconocer al personal que el miércoles 4 de noviembre salvó la vida de un chico.

Justamente en el Día de la Policía, el presente distinguió en general a la comisaría que conduce Gabriel Acosta, y en particular a la cabo primero Nancy Fuentes, al cabo Walter Iñon Guevara y al agente Hugo Morales.

Esa tarde del 4 de noviembre, los tres estaban en la guardia en la dependencia y fueron sorprendidos por una mujer que ingresó con su pequeño en brazos. El chico no respiraba.

Iñon Guevara le practicó maniobras de reanimación sin éxito. Luego lo cargaron y subieron al patrullero para trasladarlo de urgencia al centro médico.

En el trayecto los uniformados continuaron con las maniobras de reanimación y antes de llegar al centro asistencial el niño volvió en sí. Una vez en la guardia médica fue estabilizado.

Al día siguiente la madre contó que su hijo “estaba tirado en el piso, inconsciente y con la boca azul”. Acotó que corrió a la comisaría, donde “me lo recibieron e intentaron reanimarlo; subimos al patrullero y en el camino abrió los ojos”.

La agradecida mujer reconoció que si los policías “no estaban, no sé qué hubiera pasado. No me olvido que mientras yo iba sentada a través del plástico del patrullero veía cómo ellos lo abrazaban y pedían que vuelva. La forma como actuaron fue con mucho amor y cariño”.

Mientras, el padre del niño aseguró que “no tengo palabras para agradecerles por lo que hicieron; él estaba desvanecido, no tenía reacción y lograron reanimarlo. Estoy muy agradecido porque estaba que se moría. Los respeto y aprecio a estos policías porque gracias a ellos mi hijo está acá conmigo. Fue un momento donde la pasamos muy mal y nos pudieron ayudar”.