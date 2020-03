Dónde están y qué hacen los economistas macristas que hundieron el país

El de la recorrida en moto por la Patagonia es Dante Sica, mientras Guillermo Dietrich fue el que optó por surf en Australia. Casi todos han vuelto a las aulas, a las consultorías a empresas o al asesoramiento a políticos, según Página 12.

La actualidad de los ex funcionarios económicos del gabinete de Mauricio Macri es dispar. El ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el ex ministro de Producción, Dante Sica, volvieron al sector privado con nuevas consultoras. Hernán Lacunza, sucesor de Dujovne, volvió a la misma consultora en la que trabajaba antes de la gestión pública. Sin embargo, mantiene un activo rol en Cambiemos, con asesoramiento a legisladores y al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Quien trabaja enérgicamente en el partido es el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que fue designado vocal del PRO y se mantiene cerca del ex presidente, Mauricio Macri. Por su parte, los ex presidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, volvieron a la actividad académica como profesores de macroeconomía.