Dos comodorenses ganaron la "Copa Ciudad" de Pool Bola 10

Se trata de Thiago Gallegos en Segunda y Agustín Saravia en Tercera categoría durante el certamen que se realizó en Río Gallegos.

Thiago Gallegos y Agustín Saravia se adjudicaron la “Copa Ciudad” en Río Gallegos, en Segunda y Tercera categoría respectivamente, en el Torneo Regional de Pool Bola 10. Los representantes de Comodoro Billar Club vienen de participar también en Puerto Madryn y San Juan, y esperan lograr podio en el Campeonato Nacional que será del 6 al 8 de diciembre en Moreno, Buenos Aires.

El torneo contó con alrededor de 60 participantes en las diversas categorías, tanto locales como de otras localidades de la región.

“Thiago ya viene de salir campeón en Puerto Madryn, salió campeón en San Juan también. Este año en San Juan fui tercero, en una convocatoria de 74 jugadores solo en mi categoría. Este año fuimos a Mar del Plata, donde no se nos dio, y ahora vamos a Moreno. Habrá buena convocatoria, vamos a representar a Comodoro nuevamente, con la idea de salir campeones y traernos otro podio para la ciudad”, expresó Agustín Saravia.