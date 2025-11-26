Un vicepresidente de River dijo que no hubo votación

Con el paso de los días comienzan a aparecer otras voces que sintonizan con Estudiantes de La Plata sobre el título otorgado a Rosario Central. Clubes que a través de sus dirigentes confirman que lo que ocurrió el jueves 20 en la sede de la Liga Profesional, en Puerto Madero, no fue una votación como tal, sino que el “reconocimiento” propuesto por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, se transformó en una estrella. Un título y una copa que ya estaba diseñada de antemano.

Esta vez fue River el que sentó su postura y dejó en claro que, de alguna manera, los clubes pensaron una cosa y Tapia terminó haciendo otra. Lo dijo Ignacio Villarroel en la primera reunión de comisión directiva de la gestión que encabeza Stéfano Di Carlo, y en la que se distribuyeron los cargos en los órganos internos. Fue luego de una pregunta de un vocal opositor en relación a la postura de la entidad de Núñez en favor del título de campeón para Rosario Central.

“River no votó porque no hubo votación. En la reunión se mencionó un reconocimiento a Rosario Central, pero no se puso formalmente a consideración”, respondió Villarroel, en línea con el comunicado de Estudiantes de La Plata una vez difundidas las fotos de la delegación de Rosario Central con la copa que lo acreditaba como campeón de liga. Según trascendió, el vicepresidente segundo de River -y representante del club ante la Liga Profesional- recordó que la reunión del jueves era meramente informativa. Y que iba a servir para definir los torneos a disputarse en la próxima temporada. Es decir, legislar hacia adelante. No hacia atrás y con el torneo actual aún sin resolverse.