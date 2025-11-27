El torneo se desarrolló el último fin de semana en el Tiro Federal de Buenos Aires, con los mejores 307 tiradores de la Argentina y países limítrofes.

El Círculo de Caza Mayor General Lagos se destacó en el Nacional de Tiro Práctico

Los días 20 al 22 de noviembre tuvo lugar en el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires el Nacional de la modalidad federada de Tiro Práctico.

El torneo reunió a los mejores 307 tiradores del país y países limítrofes con un total de 16 etapas desplegadas y 313 disparos mínimos para completarlas.

Del Círculo de Caza Mayor concurrieron Cristian Marrero, Jorge Alí, Alejandro Lucero y Raúl Ortiz, todos en la división Producción a excepción de Lucero que compitió en Producción Optics.

La disciplina contempla revólveres y pistolas semiautomáticas de 9 mm en adelante donde la división Producción se utilizan las pistolas del tipo doble acción con leves mejoras y Producción Optics, similar pero con miras holográficas de punto rojo montadas en la corredera.

Actualmente Cristian Marrero se encuentra radicado en la ciudad de Neuquén pero sigue siendo socio del Círculo de Caza Mayor y representó excelentemente a la institución, obteniendo el puesto 18 a un 75.72% del ganador Juan Pablo Durán que a su vez le sacó más de un 11% a su inmediato perseguidor, Fernando Serrano que para un nacional es una diferencia enorme.

El Senior Jorge Alí completó con éxito las 16 etapas y estuvo bastante dolorido por su lesión del año pasado. Aún así entre los Seniors de su categoría obtuvo un excelente puesto 23 al 53.37% del ganador general.

Alejandro Lucero sigue firme con la división Producción Optics y obtuvo el puesto 20 entre los Seniors de su categoría a un 59.88% del ganador Germán Romitelli.

Raúl Ortiz tuvo un rendimiento algo más bajo pero igualmente completó la totalidad de los desafíos dispuestos en el campo de tiro. Su puesto 144 a un 33.87% del ganador seguramente no lo dejó satisfecho y se estará preparando para una revancha donde se espera una levantada propia de su espíritu competitivo.

Como todos los años, el Círculo de Caza Mayor General Lagos tiene representantes que viajan a medirse con los mejores tiradores nacionales y sudamericanos. El esfuerzo es enorme y la institución intenta siempre brindar las instalaciones y elementos indispensables para que se mantenga la actividad federada que nos caracteriza desde hace más de tres décadas. Esta vez no fue la excepción y el tiro deportivo comodorense se vio muy bien representado en la imagen de estos cuatro deportistas que se espera sean aún más el año entrante.