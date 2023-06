Dos intentos de robo en barrio Isidro Quiroga encienden las alarmas

En horas de la mañana de este jueves 1° de junio se registraron dos intentos de robo en el barrio Isidro Quiroga, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Según informaron vecinos a El Patagónico, en ambos hechos los malvivientes ingresaron a las propiedades, pero no lograron llevarse nada, aunque dejaron daños materiales.

Todo sucedió entre las 08:00 y las 10:00, cuando personas que no pudieron ser identificadas patearon puertas e ingresaron a domicilios con intenciones de robo.

Esta no sería la primera vez que suceden estas situaciones: “a la noche andan caminando por los techos, meten miedo, hay gente grande que se asusta, pero no hay patrulleros, no se ve un solo móvil policial, estamos abandonados”, denunció una vecina de la zona.

Cabe recordar que en la misma zona en años anteriores han intentado prender fuego casas para luego poder usurparlas.