Eduardo Costa respondió críticas e insistió con la formula Reyes - Vidal  

Luego de muchos meses, el senador nacional radical Eduardo Costa volvió a caminar este miércoles por las calles céntrica de Caleta Olivia y retomó su costumbre de ingresar al Café de la Estación ubicado frente al Gorosito, donde se encuentra la denominada “mesa del odio” y en la cual los habituales concurrentes se trenzan en fogosas discusiones, ahora potenciadas por el agitado proceso preelectoral.

Varios de ellos aprovecharon la llegada del también empresario santacruceño que a fines de este año concluirá un nuevo periodo de gestión institucional en la Cámara Alta del Congreso, generándose un agitado cambio de palabras en alta voz.

Además se registró una incómoda situación porque el senador se sentó en una silla que generalmente ocupa un referente del kircherismo, el cual hoy llegó con algunos minutos de demora.

Entre otras cosas le enrostraron que estuvo desparecido políticamente y ahora retornaba porque se aproximan las elecciones desdobladas e incluso le dijeron, a modo de ironía, que seguramente iba a volver a prometer un proyecto de provisión de agua para varias localidades de la zona norte de la provincia, mientras seguía beneficiándose con la dieta de senador.

Costa no se dejó amilanar y no solo respondió a las críticas sino que también, antes de retirarse, pagó la rueda de café de todos los habitué, sin hacer distinción de partidismos políticos, abonado la suma de 3.600 pesos.

Minutos más tarde, cuando caminaba por la avenida San Martín fue abordado por El Patagónico y se le preguntó por las críticas que había tenido que afrontar.

En principio reprodujo algunas de las respuestas que había dado en la mesa del odio (mesa de los amigos para sus integrantes) indicando que él no vivía de la política sino de la actividad privada como empresario, recordando que su grupo familiar posee una cadena de 17 hipermercados que comercializa productos del hogar y de la construcción (Hipertehuelche) , además de concesionarias de automóviles.

“Y si bien tienen razón cuando me dicen porque no venía desde hace tiempo , les recordé que hubo un año en que estuve afectado por el Covid e incluso que me internaron en terapia intensiva y hasta me dio un infarto, por esto también estuve alejado de la político” se justificó.

“NECESITAMOS UN CAMBIO PROFUNDO”

No obstante, ahora ya recuperado de ese delicado cuadro de salud, entendía que no podía dejar pasar por alto reflexionar de manera pública sobre la etapa “de angustia y tristeza que está sufriendo una inmensa mayoría de la sociedad argentina”.

A modo de ejemplo cito que ello se ve reflejado “cuando la gente a un supermercado y tiene que dejar cosas porque no le alcanza la plata y cuando un padre no le puede comprar un par de zapatilla a su hijo”.

“Ciertamente, estamos viviendo momentos de mucha desesperanza, de declinación, y no se ve la salida, todo lo cual –evaluó- potencia más ese sentimiento de tristeza”.

De allí que reiteró que en el orden provincial es necesario estructurar un cambio profundo de gobierno para motorizar una sociedad diferente en la que se generen más puestos de trabajo” aprovechando adecuadamente los recursos extractivo que tiene Santa Cruz.

En ese sentido volvió a insistir que para generar un cambio de rumbo era necesario que se acepte su propuesta de fórmula gubernamental conformada por referentes de distintas fuerzas políticas que actualmente ocupan bancas en la Cámara de Diputados de la Nación: Roxana Reyes (UCR) como gobernadora y Claudio Vidal (SER) como vicegobernador por orden de mérito, ya que en las últimas elecciones legislativas Reyes obtuvo más votos que el petrolero Vidal.

“Es necesario compartir un gobierno para solucionar todos los problemas de la gente santacruceña. Aquí es necesario deponer egos”, afirmó.