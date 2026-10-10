El Consejo de Responsabilidad Fiscal sesionó en Rada Tilly

Autoridades provinciales y representantes de municipios de todo Chubut se reunieron en el Centro Cultural Rada Tilly para abordar temas vinculados con la coordinación tributaria y la administración de los recursos públicos.

El encuentro se realizó este viernes 9 de octubre con la participación del ministro de Economía de Chubut, Gustavo Paz; el presidente de ARECH, Pablo Asnaghi; la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta; y secretarios y responsables de las áreas de Hacienda y Recaudación de municipios de toda la provincia.

El Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal es un ámbito de intercambio y coordinación entre la Provincia y los municipios, orientado a fortalecer la transparencia de la información fiscal, promover una administración responsable de los recursos públicos y avanzar en criterios comunes entre las distintas jurisdicciones.

Durante la jornada se abordaron distintos temas de la agenda fiscal provincial y municipal, con especial atención en la coordinación tributaria entre jurisdicciones, las bases imponibles, las valuaciones y los criterios de aplicación de impuestos y tasas. También se analizaron herramientas para mejorar y simplificar los procesos tributarios para los contribuyentes.

La reunión permitió a los equipos técnicos y económicos intercambiar experiencias, plantear problemáticas comunes y evaluar alternativas para optimizar los sistemas de recaudación y administración tributaria.

El encuentro reafirmó la importancia de la articulación entre la Provincia y los gobiernos locales para avanzar en criterios compartidos y mejorar la gestión de los recursos públicos.