El deporte de fuerza reunió a los mejores exponentes en el Strongman Challenge

El último sábado, se desarrolló en las canchas del Club Ingeniero Huergo de Km 3, la 4ta. edición del Strongman Challenge. El evento fue una jornada intensa y emocionante para todos los amantes de las pruebas de fuerza.
El torneo contó con la participación de atletas de Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, sumado al país vecino Uruguay, quienes compitieron en diversas pruebas de fuerza, entre ellas; traslado con yugo, sacos de arena, cadenas de barco, una carretilla con auto, peso muerto con barra eje, press militar con barra eje cilindro, mancuernas a un brazo y para finalizar las piedras atlas al hombro con 100/142 kg.
Las pruebas diseñadas para poner a prueba la resistencia, la potencia y la habilidad de los competidores, sirvieron para que el certamen sea clasificatorio al Campeonato Mundial que se llevara adelante en Florida (Estados Unidos) el 21 de noviembre. La cita mundialista reunirá a los máximos exponentes de este deporte.
La 4ta. edición del Strongman Challenge contó con la presencia de Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes y Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes.
José Poblete, referente de la disciplina strongman en Comodoro y a cargo de la organización agradeció a: “el público que se acercó y donó un alimento para el comedor “Alto Las Flores”, a Comodoro Deportes, a la Secretaria de Turismo, a la Fundación del Golfo, Tornería Flecha, a Marcos Alvarez, Pedro Poggi, Gym Súper Conán y especialmente a Hernán Martínez (Comodoro Deportes), quien acompaña la disciplina y pronto nos juntaremos a planificar la 5ta. edición 2027”.
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Podios 4ta. edición
Categoría Mujeres
1) Paula Firpo (Buenos Aires)
2) Yanina Schmidt (Comodoro Rivadavia)
3) Natalia Franco (Las Heras)
Categoría Hombres
Master +40
1) Sergio Salcedo (Viedma)
2) Marcelo Carrizo
H105
1) Juan Limache (Mendoza)
2) Roberto Domínguez
Fiscalizó: Leo Maldonado (Piedra Buena)