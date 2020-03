El detenido por abuso sexual tenía una perimetral

En la mañana del domingo, personal policial de la División de Investigaciones de Comodoro Rivadavia allanó una vivienda de la calle Ameghino al 1.900, en el marco de una investigación por “presunto” abuso sexual. Con el correr de las horas se confirmó el aberrante hecho y el Ministerio Público Fiscal atribuye al adulto desobediencia judicial, lesiones graves y abuso sexual con acceso carnal.

Martín Cárcamo, Jefe del Área de Delitos Sexuales confirmó esta mañana en diálogo con radio 100.1 que pedirán la continuidad de la prisión preventiva. En este marco, se consideró como agravante “la reiteración de hechos que existen entre víctima y victimario”.

“Existen antecedentes de causas anteriores, con lesiones que había provocado este hombre a la víctima. Tenía una prohibición de acercamiento que se encontraba vigente desde el mes de diciembre del año próximo pasado, en este contexto es que se produce la desobediencia judicial al acercarse a la víctima y mantener este altercado que minutos más tarde continua con el imputado habiéndose trasladado a la vivienda de la víctima. El primer momento la desobediencia se configura al momento en que las dos personas convergen en un local nocturno y el imputado desoyendo el mandato judicial intenta acercarse hasta que es retirado por el personal de seguridad”.

En esta instancia, la víctima no presentó denuncia “al considerar que se trataba de un incidente menor que fue neutralizado por la intervención del personal de seguridad”, no obstante “al llegar a su domicilio se encuentra con el imputado, es atacada. Cuando él, se retira del domicilio la victima busca ayuda en la calle e interviene el personal policial”, detalló Cárcamo. Aunque el fiscal no brindó mayores detalles se conoció que habrían sido testigos del aberrante ataque menores de edad, hijos de la víctima.