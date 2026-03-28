Policía federal abusó de una compañera varias veces el mismo día

Ocurrió en Neuquén y el uniformado fue condenado luego de que las partes llegaran a un acuerdo.

Un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) fue condenado por abusar de una compañera de trabajo. De igual modo, cumplirá una pena en suspenso y deberá indemnizar a la víctima luego de un acuerdo entre los acusadores y la defensa. Otro policía, ya retirado, también tendrá que pagar una suma de dinero a modo de reparación. En su caso, se le atribuyó no haber avanzado con la denuncia ante los superiores.

Los hechos que se le atribuyeron al uniformado, que hoy se encuentra en situación pasiva, ocurrieron en agosto de 2023. Fueron varios incidentes que se sucedieron en una misma jornada, en las oficinas de la PFA de Neuquén.

El agresor, de nombre Carlos Ezequiel, cometió un primer ataque en horas de la tarde del 5 de agosto de 2023 en el sector de la cocina. En ese lugar, sorprendió a una subalterna y la manoseó. Acorralada, la agente tuvo que correr hasta la oficina de guardia. De todos modos, el atacante la alcanzó y la besó a la fuerza. Debido a que llegaron otros tres integrantes de la fuerza, el hombre decidió alejarse.

Más allá del primer hecho de abuso, alrededor de las 16 del mismo día, es decir el 5 de agosto de 2023, se produjo un segundo ataque por parte del depravado. Una vez más, la víctima tuvo que protegerse y le anticipó que le contaría todo al principal.

Pero el agresor arremetió una vez más contra su compañera en horas de la noche y cuando la agente estaba descansando en la planta alta de las oficinas de la delegación neuquina de la PFA. Según la investigación, el hombre volvió a manosearla y solo se retiró cuando la víctima le dijo que iba a gritar.

SIN RESPUESTAS INMEDIATAS

La agente decidió denunciar lo sucedido y se encontró sin respuestas de parte de un compañero, que se limitó a decirle que hablaría con el jefe de la División. Después, le indicó que se había resuelto su traslado a la Secretaría Electoral. Ante la insistencia de la víctima de hablar con el jefe en forma directa, recibió otra respuesta negativa.

Más allá de las primeras evasivas, la agente abusada tuvo el acompañamiento de una cabo, que habló con un superior y así la denuncia por lo sucedido pudo efectuarse.

El proceso atravesó distintas etapas en los últimos años y se resolvió esta semana, con un acuerdo entre las partes. La Defensoría Pública de Víctimas consultó a la denunciante y prestó su conformidad con la propuesta.

De esta forma, el hombre que protagonizó los abusos fue condenado a tres años de prisión condicional por los delitos de abuso sexual simple y violación de los deberes de funcionario público. Asimismo, deberá abonar una reparación a la víctima de 4 millones de pesos.

En tanto, para el policía que no avanzó con la denuncia de su compañera se convino que haga una reparación integral y deberá pagar una suma de 600 mil pesos.

En tanto, la abogada querellante recordó el largo itinerario de la investigación que, en un primer momento, recayó en la justicia ordinaria y luego pasó a la esfera federal. Remarcó que la agente accedió a un traslado a otra provincia y que someterla a un debate sería revictimizarla. “En todo momento estuvo informada del avance de esta causa”, aclaró. Y agregó: “Está de acuerdo con la finalización de esta causa de la forma que se propone en esta audiencia”.

Finalmente, en la parte resolutiva, se estableció que el policía condenado deberá realizar cursos de capacitación de género por un total de 48 horas.