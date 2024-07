El día que Fulop ventiló el secreto mejor guardado de Gabriela

Los dichos de la exactriz se hicieron virales luego de que días atrás explicara que no es amiga de la extenista, que este sábado no asistió al casamiento de su sobrina con Paulo Dybala.

Gabriela Sabatini está en boca de todos por su faltazo a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Todo indica que la interna familiar es muy fuerte y que por eso optó por no cruzarse con nadie, pese a que fue uno de los días más felices en la vida de su sobrina mayor. Al escándalo también se sumó Catherine Fulop, que en una nota remarcó que jamás tuvo un vínculo de amistad con su cuñada.

Tras estas declaraciones, muchos usuarios recordaron el día que la actriz venezolana se fue de boca y ventiló el secreto mejor guardado de la exitosa tenista argentina: sacó a la luz su romance con un famoso.

“Me acuerdo que venía para la Argentina, era famoso pero todavía no era la megaestrella, y quería conocer a Gaby, entonces le hicimos ese gancho y Gaby tuvo una ‘cosita’”, comentó en LAM (eltrece) en febrero de 2020 refiriéndose a Ricky Martin, el cantante boricua que poco más tarde compartiría públicamente su verdadera orientación sexual.

Pero por entonces, Fulop indicó: “Entonces (Ricky Martin) vino a comer a mi casa. Yo tengo fotos con él abrazados. Con Gaby tuvo un ‘touch and go’, cuando uno está probando si te gusta o no. Me acuerdo que fue a dar un concierto a Uruguay y la invitó a verlo y se fue. Y luego quedaron como amigos”.