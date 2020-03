El documento que se elaboró en Comodoro por el 8M

El documento por el 8M que fue leído el cierre de la marcha en Comodoro por el Día Internacional de la Mujer:

El 8 de marzo nos convoca para pensar y pensarnos, como colectivo de mujeres y diversidades, en la lucha histórica por nuestros derechos políticos, económicos y sociales; nos permite reconocernos en la historia colectiva, forjada por mujeres combativas de las generaciones anteriores. Ellas nos han dejado un legado valioso por el cual seguimos luchando por la equidad y la igualdad en los derechos, sin distinción de clases, nacionalidades, etnias, edades, opción sexual y religiosa. Y nos referimos precisamente al legado de las 149 mujeres trabajadoras que murieron el 25 de marzo de 1911, durante el incendio de la fábrica textil de Nueva York, quienes trabajaban en condiciones precarias e insalubres. Esto provocó movilizaciones por nuestros derechos y fue lo que marcó, la fecha significativa en la lucha feminista.

A pesar de los avances de las condiciones de vida de las mujeres, los derechos conquistados y la posición social lograda, aún seguimos padeciendo discriminación, violencia, violaciones, femicidios, explotación, tráfico y redes de trata; prácticas en las que nuestros cuerpos son cosificados y por eso continuaremos movilizándonos para defender los derechos históricamente adquiridos y conquistar los que faltan.

En la construcción histórica de la división social del trabajo, se promovió el acceso y desempeño de las mujeres en profesiones o trabajos orientados al cuidado y la crianza, en distintos espacios: en el trabajo doméstico, en la salud, en la educación, en los servicios sociales, la justicia, etc. En el mundo, las mujeres y las niñas realizan las 4 partes del trabajo de cuidado no remunerado, sin el cual la economía no funciona, pero que no es incluido para calcular PBI de los países. Esta tarea tan relevante para la vida social, que permite a otres acceder a las demás actividades económicas y laborales no siempre es reconocida, valorada social y salarialmente con equidad.

La pobreza y el hambre que se ha exacerbado en los últimos años en argentina ataca a los grupos más vulnerados, entre ellos las mujeres y niñas dicha injusticia atraviesa a las trabajadoras estatales chubutenses, muchas de ellas sostén de familia. Arcioni desconociendo toda legislación, no paga un salario acorde al costo de vida, y tampoco lo hace en los tiempos y formas estipulados legalmente, en nuestra provincia no se cumplen los convenios colectivos de trabajo, no se garantizan las condiciones adecuadas en el ámbito laboral y al día de hoy 8 de Marzo se deben dos salarios completos.

Denunciamos que los y las trabajadoras vienen llevando adelante en las calles desde hace años, en este contexto somos las mujeres las que sufrimos la doble opresión en el trabajo y en las casas, porque bien sabemos que la pobreza tiene cara de mujer. Les trabajadoras estatales, fueron violentadas en la provincia de las más diversas formas al extremo de perder dos compañeras por reclamar salario en tiempo y forma, condiciones dignas de trabajo y obra social. Esa lucha, que no cesará hasta conquistar el pago sin escalonamiento, nos une contra de la bonificación del salario, por el ejercicio integral de derechos a la salud, justicia y educación en Chubut. Nuestras condiciones de vida están atravesadas por la violencia machista y patriarcal.

Durante el año 2019 cada 28 horas una mujer fue víctima de un femicidio. Cifra que además de ser récord, revela el aumento de la violencia más extrema hacia las mujeres. A su vez ese mismo año se registró un trans-femicidio o travesticidio social cada 96 horas, lo que no es menor y no puede ser invisibilizado. Las estadísticas también dan cuenta que a partir del año 2019 crecerán sin sus madres 235 niñes. Por ello seguimos exigiendo emergencia nacional, en violencia de género porque el presupuesto actual que se dispone para combatir las violencias, es completamente inexistente. La creación del Ministerio de la Mujer, si bien es un avance en políticas públicas no garantiza todos los derechos, por eso decimos que la deuda es en primer lugar con nosotras y exigimos un presupuesto acorde.

Nos oponemos al pago de la deuda externa, porque esa es la plata que necesitamos las mujeres y disidencias para que se garanticen nuestros derechos más elementales, no solo respecto a la violencia de género, sino en políticas públicas de educación, salud, justicia, etc.

Queremos un estado laico que tome decisiones autónomas, sin presión de la iglesia, queremos avanzar en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo IVE y el proyecto que defendemos, es el que elaboramos las organizaciones que formamos parte de la Campaña que hace 15 años está en las calles, y que en 2018 se presentó por octava vez. Por ello exigimos la efectivización de la Ley de educación sexual Integral en todos los establecimiento educativos, públicos o privados, religiosos o laicos.

Son todas estas desigualdades las que nos llevaron a convocar al Primer Paro internacional de mujeres el 8 de marzo de 2017 y que hoy y mañana realizamos por cuarta vez, como respuesta a la violencia social, legal, política, moral y verbal que sufren las mujeres contemporáneas en diversas latitudes. Un hito histórico en la lucha feminista bajo lemas como «Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras», «Eso que llaman amor es trabajo no pago», que convocó a un paro laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo que incluye a mujeres asalariadas y no asalariadas, de todas las orientaciones e identidades sexuales.

Queremos una sociedad libre de violencia machista, de agresión y libre de femicidios de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. También reivindicamos nuestros derechos laborales, afectados por la precarización, la desigualdad salarial y el acoso sexual en el lugar de trabajo. Repudiamos el silencio, la indiferencia, pobreza, la violencia racial, la persecución a inmigrantes y mujeres miembros de Pueblos originarios sistemåticamente excluidas no solo de las políticas públicas, sino también sometidas a la represión y a la muerte, como el caso de Macarena Valdés.

Denunciamos, los recortes de programas sociales y de salud de las políticas neoliberales. A pesar de los avances legislativos a lo largo de las luchas de las mujeres, todavia los lugares de poder y toma de decisión, siguen mayoritariamente en manos de varones, quienes además, perciben mayores remuneraciones ante las mismas tareas.

El sistema capitalista y extractivista en el que vivimos, pone en riesgo el agua y la salud de las mujeres y sus familias. Nos preocupa el presente y el futuro de la vida porque los territorios, la naturaleza, la mapu, son arrasados por la megamineria, el fracking, el uso de agroquímicos, con la anuencia de los gobiernos de turno y las empresas transnacionales. Por ello adherimos a la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos que se llevará a cabo el 22 de marzo desde todos los puntos cardinales del pais a CABA con el fin de visibilizar el ecogenocidio que está ocurriendo desde hace décadas. Es urgente y necesario que en Chubut continuemos el legado de lucha del pueblo Esquelense que ya expulsó a las mineras. Vamos a defender la 5001 porque el agua vale más que sus negocios.

Porque lo personal sigue siendo político seguimos luchando:

- por condiciones laborales justas

- por presupuesto para la emergencia en violencia de género.

- por las víctimas de violencia, acoso, abusos y violaciones.

- por las victimas de femicidios.

- para que las niñas no sean obligadas a ser madres.

- por el acceso al agua en condiciones dignas

- por generación de trabajo digno en condiciones de igualdad, tanto de salario como de acceso.

- por el respeto a la autodeterminación de los pueblos

- por la separación de la iglesia del estado.

- por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

- por educación sexual integral

- por aborto legal, seguro y gratuito

- por la defensa de los derechos de Ixs trabajadorxs estatales del Chubut. Jorgelina y Cristina

Presentes, ahora y siempre!

- la deuda es con nosotras!

PORQUE QUEREMOS SER LIBRES Y NO VALIENTES

El documento lleva la firma de la Multisectorial de Mujeres de Comodoro Rivadavia, Atech Sur, Sitrajuch, ADU, SiprenCR, Socorro Rosa Rabiosa, Asociación de Travestis Transgenero transexuales de Argentina Chubut y Federación Argentina de Lesbianas gay bisexuales y trans, Movimiento de Ciudadanos La Capitana, Mujeres Peronistas del Frente Patriótico, Partido Comunista, MST, Juntas y a la Izquierda, Corriente Sur, Nuevo Espacio Agrupación de Docentes en Humanidades y Ciencias Sociales, Libre Diversidad, Frente de Mujeres Igualdad de Género La Cámpora, Catedra Libre de Derechos Humanos UNPSJB, Foro Ambiental y Social de la Patagonia, Lof Ñanculahuen, Dirección Diversidad LGTBIQ, Social y Etnica MCR, Punta de Lanza agrupación Nacional contra la violencia de género, La Parra Comunitaria, Convihuir Comodoro, Educación Popular Comodoro, Feministas antiextractivistas.