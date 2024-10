El enojo de García Moritan con Pampita tras salir de la internación

El ex ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una primera salida en familia después de sus días de internación en Entre Ríos.

Tras su salida del Centro Adventista Puiggari donde estuvo alojado algunos días luego de separarse de Carolina 'Pampita' Ardohain, Roberto García Moritán decidió seguir adelante con su vida y lo primero que hizo fue ir a ver a sus dos hijas: Delfina, fruto de su matrimonio con Milagros Brito, y Ana.

A través de sus redes sociales, el ex ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires compartió una publicación que decía: “Día de fútbol con mis chicas”. En la fotografía se lo veía posando sonriente a cámara junto a su hija de 18 años y la pequeña de apenas 3. Como era de esperar, el posteo recibió todo tipo de comentarios.

Uno de los mensajes en particular no pasó desapercibido, ni siquiera para Roberto García Moritán quien decidió darle un like. Se trataba de un comentario sobre la crianza de sus hijas que decía: “Qué alegría Robert que estés de vuelta porque sos un padre muy presente, sobre todo para Anita. Siempre se te vio más a vos que a la madre. Ya vas a encontrar alguien que te merezca”.

Otros comentarios a los cuales Roberto García Moritán le dio su aprobación decían: “Qué bueno verlo con sus hijas, un tropezón no es caída”, “En un tiempo se verá quién perdió a quién. La plata y las apariencias no hacen a la felicidad”, “Acá se sabe quién es quién, así que vos sabés que saliste ileso. Disfrutá de tus hijas que la vida dará las lecciones” y “El tiempo y las actitudes demuestran todo”.

Pampita, mientras tanto, ya estaría en pareja nuevamente. En los últimos días se dijo que la modelo estaba saliendo con Martín Pepa, un reconocido polista y, según ella, se lo habría “mandado la Virgen”. Lejos de dejar pasar el tiempo, ella ya estaría iniciando los trámites de divorcio a través de su abogado, Fernando Burlando.