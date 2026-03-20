El entrenador de Los Gladiadores encabeza un campus en Trelew

Rodolfo Jung y el preparador físico Sebastián Larlus capacitarán entre este viernes y el domingo a jugadores juveniles. “La idea es motivar a los chicos para que jueguen al handball y que nadie les quite el sueño de llegar hasta donde se propongan. Ya sea jugar un Argentino, un Nacional o llegar a integrar un seleccionado nacional. Con un objetivo trazado y esfuerzo, todo se puede lograr”, resaltó.

Este viernes por la mañana, en el Salón Auditorio de Chubut Deportes, se realizó la presentación del Campus de Handball que se llevará a cabo en el Club Independiente de Trelew, el cual estará a cargo de Rodolfo "Pucho" Jung, actual técnico de la selección argentina masculina denominada Los Gladiadores, y el preparador físico del seleccionado, Sebastián Larlus.

Dicha capacitación, que cuenta con el respaldo del ente deportivo provincial, está destinada a jugadores y jugadoras de entre 14 y 18 años e inicia este viernes por la tarde. La misma tendrá continuidad el sábado en doble turno (de 9 a 12 y de 15 a 19 horas) y finalizará el domingo 22, con los mismos horarios.

Además de Jung y Larlus, participaron de la presentación la profesora Alejandra Ibrahim, miembro del directorio de Chubut Deportes, el presidente de Independiente de Trelew, Gustavo Flores, y el coordinador de la disciplina en la institución rojinegra, Federico Sica.

“MOTIVAR A LOS CHICOS PARA QUE JUEGUEN AL HANDBALL”

En diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, Jung señaló que “dentro de lo que es la agenda que conlleva el seleccionado nacional con entrenamientos y giras, me gusta poder recorrer el interior y hacer este tipo de campus. En este caso, otra vez en Trelew, con muchas expectativas, siempre con el fin de dejarles enseñanzas a los chicos en estos tres días”.

El entrenador resaltó que “la idea es motivar a los chicos para que jueguen al handball y que nadie les quite el sueño de llegar hasta donde se propongan. Ya sea jugar un Argentino, un Nacional o llegar a integrar un seleccionado nacional. Con un objetivo trazado y esfuerzo, todo se puede lograr”.

Respecto al campus, indicó que “serán cuatro sesiones en tres días, en las que haremos mediciones físicas y trabajos básicos de técnica individual, tanto ofensiva y defensiva, más algunos sistemas de juego”.

En el cierre, Jung agradeció al club Independiente y a Chubut Deportes, “por darnos la posibilidad de venir a promocionar este deporte que tanto amamos”.

“INTENSIDAD Y CALIDAD DE EJECUCION”

Por su parte, el preparador físico Sebastián Larlus manifestó: “me tocó en esta oportunidad formar parte de este campus, un poco para ver la capacidad física y aeróbica de los y las jugadoras que participarán. Uno es una herramienta de lo que el técnico pretende de un jugador dentro de la cancha. Tenemos que llevar al jugador siempre al mejor rendimiento posible”.

En el cierre, y haciendo referencia al trabajo específico en este campus, Larlus subrayó: “haremos evaluaciones con cada jugador, para poder decir qué vemos nosotros. La preparación física no es magia, es un proceso de trabajo en el que hay que ir por los pilares de la educación física, pero trabajarlos con la intensidad que se asemeje a lo que es un ritmo de juego. El fin es lograr trabajos de intensidad alta y con calidad de ejecución”.