El escandaloso audio de Cinthia Fernández contra Defederico

La guerra que se desató a comienzos de año entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no para y suma nuevas batallas minuto a minuto. Todo se inició en las primeras horas del 2022, cuando la bailarina tuvo que ir a buscar a sus hijas mayores a la casa de su ex en medio de los festejos del Año Nuevo. Luego de denunciar la situación tanto en sus redes sociales como desde su lugar de panelista en Nosotros a la manaña (El Trece), llegó la respuesta de Defederico.

El ex futbolista publicó un profundo descargo en sus redes sociales, en el que aseguró que su vida es “un calvario”. A continuación, Cinthia también utilizó sus redes para responderle y acusarlo públicamente por violencia de género, verbal y económica. Además, publicó lo que considera como pruebas: una foto de los dedos de los pies lastimados, el ingreso al hospital, y capturas de chats con conversaciones entre ellos.

El siguiente capítulo lo escribió Defederico, subiendo a sus redes sociales un violento audio de su ex pareja y madre de sus hijas (las mellizas Charis y Bella; y Francesca) que no tardó en hacerse viral. “Negro del o..., te ch... un huevo. Las vas a pagar todas hijo de mil p…. Todas las vas a pagar. Todo, todo. Vago del o..., La c... de tu madre. ¡Una por una!”, comienza diciendo la panelista en el audio que se viralizó y mostraron en A la tarde (América). A continuación, se refiere a una discusión en torno a las tres niñas.

“NEGRO VILLERO DE M…”

“Yo llevo a mis hijas a un lugar donde están todos hisopados, pelotudo Y ni subieron a mi camarín, se quedaron en un sillón, en un palco, aisladas pedazo de imbécil. A mí no me vas a decir cómo cuido a mis hijas”, afirmó enfática, y contrastó su actitud con la de su ex pareja con una serie de insultos repudiables: “Ustedes, que se contagiaron todos, inclusive vos negro de m... ¿Y van a la Costa y las juntás con un hisopado de saliva que no sirve para un c...? Villero hijo de mil p...”. En medio de su enojo, la bailarina cerró con una amenaza: “Me llega a pasar algo y te juro por Dios que te clavo un cuchillo. Me tenés harta”.

Posteriormente, la producción del programa se contactó con Defederico, que se refirió a las últimas discusiones y a su conflictiva relación de siete años con Fernández. “No entiendo cuál fue mi irresponsabilidad, si yo nunca salí de lo de mis amigos”, en referencia a su ex compañero en Huracán, Patricio Toranzo, y su esposa, Tamara Alves. Reconoció haber tomado alcohol durante el brindis aunque negó haber estado alcoholizado, en defensa de los dichos de Cinthia.

Ante la consulta de la conductora Karina Mazzocco, Defederico explicó por qué había decidido exponer los audios. “Yo me aguanté muchas cosas este año, tengo muchas más pruebas. Me molestó y me duele tener que involucrar gente cercana a mí”, argumentó, y volvió a referirse a la noche del escándalo. “Estábamos disfrutando Año Nuevo en familia y con amigos, y es llegar y arruinar todo. Siempre hay un pero. Me da bronca que se me cuestione como si yo no cuidara a mis hijas”, afirmó.

Además, luego de una pregunta de Luis Ventura sobre si el hecho de haber vuelto a formar pareja incidía en el comportamiento de Cinthia, Defederico asintió y reveló un comentario de su actual novia: “No puedo creer todas las cosas que te aguantás por esa mina”. Sin embargo, aclaró que nunca la cuestionó como mamá: “Es una excelente madre, lo dije desde el día uno y lo sigo sosteniendo”.