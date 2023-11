El FMI investigará el destino del préstamo que tomó Macri

El expresidente le respondió por redes sociales a Sergio Massa, quien aseguró que los 45 mil millones de dólares del préstamo con el Fondo Monetario Internacional "no fueron a financiar ni una sola escuela, ni una ruta".

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, adelantó este domingo que el FMI iniciará una investigación "sobre la fuga de capitales del préstamo de 2018", que tomó el expresidente Mauricio Macri por 45 mil millones de dólares y que, dijo, "no fueron a financiar ni una sola escuela ni una ruta". Lo hizo durante una entrevista televisiva que parece haber dejado al expresidente nervioso, ya que pasadas las once de la noche salió a replicar en las redes contra Massa. "No hay cortina de humo que oculte lo que está pasando", desafío.

El ministro y candidato abundó en detalles durante la entrevista con Luis Majul en LN+. Además de anunciar el inicio de la investigación, recordó las últimas posturas del Gobierno ante el FMI. Aseguró que "el documento de 2022 del FMI decía que deje de gastar en obra pública y lo rechazamos porque dentro de eso estaba la inversión en el gasoducto, que se financió con parte del impuesto país y del aporte solidario".

En ese marco, la primera respuesta llegó de parte del diputado nacional y presidente del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, que presentó un proyecto de resolución para que la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional (FMI) investigue si parte de los 44.500 millones de dólares recibidos por Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri se "usó para financiar la fuga de capitales".

El diputado publicó el proyecto de resolución en su cuenta de Twitter, donde se requiere que el Poder Ejecutivo Nacional "exija formalmente la urgente intervención de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI)" para que se investigue si "recursos generales del FMI prestados a la Nación Argentina, en el marco del Acuerdo Stand By de 2018, se hubieren destinado a financiar salidas considerables o continuas de capitales, vulnerando y/o incumpliendo así los términos del Artículo VI del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional".

El proyecto de resolución fue presentado junto con la diputada cordobesa Natalia de la Sota, que responde al espacio del gobernador Juan Schiaretti. La solicitud se basa en "informes oficiales de la AGN y del Banco Central referidos a formación de activos externos y/o fuga de capitales", por lo que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que instruya al Director Ejecutivo Alterno por los países del Conosur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) ante el FMI para "extremar los esfuerzos que contribuyan a clarificar aspectos opacos del Acuerdo Stand By de 2018 con Argentina", firmado durante el gobierno de Macri.

El combo al parecer sacó de la cama al expresidente. Pasados 20 minutos de las once de la noche, publicó en sus redes un iracundo mensaje destinado a Massa. "Desde que asumió Massa hay 4 millones más de pobres, el dólar pasó de 300 a 1.000, la inflación de alimentos está llegando a 400% y el salario real bajó a la mitad", dijo en la misma línea de su socio Javier Milei. Y agregó: "Hoy en una entrevista en televisión Massa se puso nerviosísimo escuchando sus propias cifras. El autor de esta catástrofe balbucea acorralado por sus números. No hay cortina de humo que pueda ocultar lo que está pasando".