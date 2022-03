El hijo de Diego y Yanina Latorre lanzó su carrera musical en el mundo del trap

Dieguito Latorre decidió dedicarse a la música trap y está enfocado en escribir canciones y de a poco ganar popularidad. Ahora "Jumpman", el nombre artístico que eligió, publicó en sus redes sociales un videoclip musical que hizo con amigos. “Hablan de Mí afueraaaaaaaa”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

El joven trapero recibió muchos comentarios con voces a favor y en contra. “Te amo”, señaló su mamá, Yanina Latorre. Mientras que su padre, Diego Latorre, le puso varios emojis de aplausos y corazones. Pero, no faltaron los haters con comentarios negativos.

Jumpman, Zilvestre, J.R.B - HABLAN DE MI (Video Oficial)

“Imposible que un cheto sea trapero o hip hop star, las figuras del género desde antaño, en EE. UU. o Latinoamérica provienen de familias humildes y de BARRIO, no de un country”, opinó un seguidor.

Ñako, uno de los amigos de Dieguito salió a defenderlo: “¿Y vos quien sos salchicha para definir de donde salen los artistas de cierto género? ¿Quién te dio el poder de definir eso? La música es universal y no distingue raza, color de piel o clases sociales. Es una manera de manifestarse y expresarse, ¿y por ser de cierta clase social no podés hacerlo según tu ‘argumento’? Dejalo al pibe tranquilo que hace lo que le gusta y no molesta a nadie, vos seguí gastando tu tiempo en repartir odio en Instagram que todo vuelve”. Dieguito le agradeció el comentario y señaló: “Atendiendo boludos”.

El año pasado, Yanina Latorre había contado que su hijo adolescente se lanzaba como cantante de trap. En el ciclo Polino auténtico de Radio Mitre, la influencer señaló que con su marido apoyan a Dieguito en este nuevo camino artístico que emprendió en su vida.

