El hijo de un concejal libertario fue detenido por el robo a una jubilada

Una mujer de 89 años fue víctima de una entradera en la localidad bonaerense de Almirante Brown y las fuerzas de seguridad respondieron con una serie de allanamientos que culminaron con la detención de un sospechoso de 20 años, quien portaba armas de fuego y se desplazaba en un vehículo con pedido de secuestro desde el año pasado por un robo. Sin embargo, el dato más significativo tras el operativo fue la identidad del detenido: se trataría del hijo de un concejal de La Libertad Avanza en Florencio Varela.

El robo sucedió el domingo 21 de abril y este miércoles los agentes de la Policía bonaerense prosiguieron con 3 allanamientos que permitieron identificar al principal sospechoso, identificado como "S. Taborda", hijo de Ezequiel Horacio "Chamu" Taborda, quien se desenvuelve como concejal de LLA en el Concejo Deliberante de Florencio Varela desde diciembre del año pasado.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Comisaría 9ª de Almirante Brown y el sospechoso quedó a disposición de la UFI Nº 11 de Lomas de Zamora.

El joven aprehendido tenía en su poder una pistola réplica 9 milímetros y entre sus pertenencias también encontraron una carabina calibre 22, un set de guantes, precintos, dos teléfonos móviles y un Chevrolet Corsa que contaba con un pedido de captura desde septiembre del año pasado.

Taborda padre, el concejal libertario, protagonizó un polémico episodio en noviembre del año pasado, tras difundir un video con expresiones discriminatorias hacia vecinos de Florencio Varela. Los dichos controvertidos surgieron a causa de la vandalización de una camioneta del partido libertario.

El dirigente grabó las imágenes mientras insultaba a los "villeros de m... de Florencio Varela". El contenido discriminatorio se viralizó y generó reacciones de repudio en las redes sociales contra el concejal que representa a los vecinos varelenses desde el 10 de diciembre.

Tras el arresto del sospechoso, el concejal Taborda dejó su descargo en redes sociales, más precisamente en un grupo de vecinos de Florencio Varela, simpatizantes de LLA.

"Nunca quieras hacer las cosas bien, que la mafia puede más, recuerden eso, el que me conoce va a saber defenderme, el que no solo va [a] hablar por hablar. Siempre hice todo para ayudar al vecino nada más", decía el posteo de Ezequiel Horacio "Chamu" Taborda. En la sección de comentarios de la publicación, trató de desligarse de manera implícita del hecho delictivo, tras afirmar que "si alguien cercano a mí hace algo, (que) se la banque, porque yo me rompo el lomo trabajando y ganándome lo que quiero".

Fuente: Perfil