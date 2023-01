El Indio Solari tildó de "psicópata divino" al Dibu Martínez y de "alma invencible" a Messi

En una entrevista publicada por el periodista Marcelo Figueras en el portal "El Cohete a la Luna", Carlos El Indio Solari se refirió a lo que consiguió la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 que, según confesó, provocó que se emocione "mucho".

"Vi una alegría generalizada. Reunió una multitud incomprensible. Un gentío demencial para nuestros parámetros, pero que también lo hubiese sido en cualquier otro lugar del mundo. Una magnitud épica y epopéyica. ¡No faltó ningún extra! Para mostrar una multitud parecida en El señor de los anillos, Peter Jackson tuvo que sacarle humo a las computadoras. ¡Una locura!", sostuvo el fundado de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

"Me parece lindo, este quilombo. Me emocioné mucho, el otro día. Percibí la polenta de un grupo de pibes que tiene hambre de justificarse la vida, con objetivos claros. Así se puede. Porque estaban unidos. Un grupo humano que tenía un proyecto que alentaba desde las entrañas. Ahí tenés la clave. Si no hay emoción, no pasa nada", destacó.

El Indio siguió atentamente la gran final ante Francia y destacó: "Yo no podía creer que jugasen tan bien. Hasta entonces no habían demostrado una articulación tan fluida. ¡Entraban al área jugando! Pero después la presión se volvió insoportable. Virginia (mi compañera) no podía ver el partido, aprovechó para limpiar la casa. Yo caminé todo el tiempo, no podía estar sentado. ¡No me lo bancaba!", comenzó diciendo.

"Cuando nos empataron, la argentinidad me jugó una mala pasada. Pensé lo peor, porque siempre estamos a punto de mojar la galletita y al final no pasa nada. Se nos llevaron preso al mejor jugador del mundo… ¡Nos ocurrió mil veces! Pero ganamos. Y en esa circunstancia, todos lloraban y él (Messi) reía. Una sonrisa como diciendo: 'Yo tengo una felicidad que no tiene fondo, y no la puedo ocultar'", contó el músico.

Solari no dejó pasar las referencias que durante tantos años se hicieron con Lionel Messi, por no haber podido conseguir un título importante con la Selección mayor. "El 'pecho frío' se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán, no sólo en términos futbolísticos, y se lo bancó. Y aun así fue dramático", explicó.

"En los canales que están al aire las 24 horas terminan diciendo pelotudeces que la gente compra, como si fuesen el Evangelio. Y el día en que los corneó la mujer, se levantan y se la agarran con Messi. Fue un grupo de periodistas, sí, sirviéndose de sus malas artes y rompiendo las pelotas… dijeron cosas disparatadas. Un tipo de rodillas pidiendo: 'No pongas a Fideo…' Ese otro que se cavó la fosa, reclamándose a Messi que se retirase antes del Mundial… No sé quién va a contratar a esa gente, de acá en adelante. ¡Los debe odiar todo el calzonudo mundo!", exclamó.

Por otra parte, opinó sobre Dibu Martínez: "Es un psicópata divino. Si no atajaba ese último tiro del partido contra Francia, se iba todo al carajo. Pero se lo bancó. Hay que ponerse así delante de un tipo que no patea como vos o yo. ¡Te pega en la cabeza y quedás groggy! ¿Viste lo que hizo con la mano (cuando le entregaron el premio Guante de Oro)? El jeque lo miraba… ¡No entendió nada, nunca, pobre!".

Por último, El Indio fue tajante sobre Kylian Mbbapé: "Es un tipo insoportable, ese. Le jode Neymar, quiere ser ya el mejor del mundo. ¡Respetá un poquito a los que han sido los más grandes antes que vos!"