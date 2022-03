El juez Panizzi le desea la muerte a Putin

“Detesto la guerra, en general y repudio especialmente la invasión contra Ucrania. Ojalá el déspota Putin no existiera. Ojalá se muera.

Denserio lo digo”. De este modo se manifestó este miércoles Alejandro Panizzi, uno de los seis integrantes que tiene el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

No es la primera vez que el magistrado genera polémica en las redes sociales, donde supo tener entredichos con colegas por verter opiniones cuestionables, máxime de quien ostenta tal cargo.

Como para que no queden dudas de lo que siente, Panizzi también manifestó en Twitter “¡Ay, Putin, Putin… ¡ No faltará quien recuerde que (hace poco) afirmé categóricamente que el déspota fascista ruso es incapaz de hacer el bien. Bueno, ahora mi gata ronca con toda sinceridad sobre la mesa y yo, ni siquiera soy capaz de eso”.

Y finaliza Panizzi con un “No importa. Es lo de menos, me parece. Ese ronquido me hace pensar, ¿Saben? No faltará quien justifique la atroz invasión del dictador Putin al inofensivo y pacífico país ucraniano. Hago votos para que las víctimas del déspota ruso no crezcan en número”.