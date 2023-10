C+/ CINE EN COMODORO

Desde que renunció a su vida como asesino del gobierno, Robert McCall ha luchado por reconciliarse con las cosas horribles que ha hecho en el pasado y encuentra un extraño consuelo en hacer justicia en nombre de los oprimidos. Mientras se encuentra en su casa en el sur de Italia, descubre que sus nuevos amigos están bajo el control de los jefes del crimen local. A medida que los acontecimientos comienzan a complicarse, McCall entiende lo que tiene que hacer: convertirse en el protector de sus amigos, enfrentándose a la mafia.

“Creo que a la gente le gusta la idea, el mito, de que un tipo como Robert McCall exista”, dice Antoine Fuqua. “McCall es como un ángel oscuro, el ángel que todos querríamos que bajase e impartiese justicia a la gente que se lo merece” Fuqua se reúne con Denzel Washington por quinta vez en “El Justiciero: Capítulo Final”, después de haber trabajado juntos en “Día de Entrenamiento”, “Los Siete Magníficos” y las entregas anteriores de “El Justiciero”. “Ha encontrado su propósito en la vida: convertirse en justiciero. Hasta ahora, siempre ha impartido justicia a gente anónima. Pero cuando matan a alguien muy cercano, McCall buscará venganza”.

Para Washington, el atractivo de McCall es evidente. ‹‹Se esconde tras la fachada de un tipo corriente››, comenta. “Esta vez está aprendiendo a discernir qué es ser un ángel de venganza y un ángel de justicia. Está valorando más ese término de justicia y a adecuarlo no a un (comprensible) sentimiento del ojo por ojo, sino al de una moral más profunda. Ha acabado comprendiendo que era un superviviente de su violencia y que en ella no reside su realización como persona. Por supuesto que la utiliza, y muy bien, cuando se ve obligado a ella. Pero a diferencia de las dos películas anteriores, no se debe a su idea de ejecutar la justicia, sino que es una respuesta, tal vez la única que sabe dar de momento, o la única que conoce, al amor que ha encontrado en ese refugio de retiro en Italia”.

“Robert intentará no llegar muy lejos››, continúa Washington con su defensa de un nuevo Justiciero más humano. “Pero es toda una comunidad la que podría desaparecer violentamente a manos de un clan de mafiosos, en un lugar donde la cosa nostra detenta más poder que las fuerzas del orden”. Sin embargo, lo que más ha motivado al actor, ha sido su reencuentro con Dakota Fanning casi 20 años después de haber sido su ángel de la guarda en “Hombre en Llamas” (2004), de Tony Scott. “Trabajé con una niña y lo he vuelto a hacer con una mujer, con una actriz extraordinaria, algo que ya era entonces, y con una compañera de trabajo única. ¿Y saben lo que ha sido una coincidencia maravillosa y casi mágica? Que la novela de A. J. Quinnell en que se basaba “Hombre en Llamas” transcurría originalmente en Italia, no en México como en el film de Tony Scott, así que “El Justiciero: Capítulo Final” ha terminado siendo una suerte de vuelta, junto a Dakota, a aquella película”.

Género: Policial, acción

Origen: Estados Unidos

Título original: The Equalizer 3

Año: 2023

Duración: 1 hora 49 Min. Formato: 2D

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Dirección: Antoine Fuqua

Guión: Richard Wenk

Producción: Todd Black, Jason Blumenthal, Tony Eldridge, Antoine Fuqua, Alex Siskin, Michael Sloan, Steve Tisch, Clayton Townsend, Denzel Washington

Música: Marcelo Zarvos Fotografía: Robert Richardson Montaje: Conrad Buff IV

Reparto:

Denzel Washington (Robert McCall), Dakota Fanning (Emma Collins), Eugenio Mastrandrea (Gio Bonucci), David Denman (Frank Conroy), Gaia Scodellaro (Aminah), Remo Girone (Enzo Arisio), Andrea Scarduzio (Vincent Quaranta), Andrea Dodero (Marco Quaranta)