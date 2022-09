El Laterito será en homenaje a los Veteranos de Laprida

Este jueves, en el club de Veteranos de Laprida, se presentó oficialmente la sexta edición del Torneo Laterito 2022 de fútbol infantil denominado “Homenaje a Nuestros Veteranos de Laprida”. El mismo contará con la colaboración del Ente Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes.

El torneo se desarrollará a partir de octubre en el gimnasio Ignacio Köening del barrio Laprida, y contará con 108 equipos de las categorías: Competitivas (2011 a 2015) e Integrativas (2016 a 2018). Además, habrá un encuentro de fútbol femenino, con el objetivo de fomentar el desarrollo de la actividad.

En el acto de presentación oficial del certamen, organizado por el club Deportivo Las Latas, estuvieron Othar Macharashvili, viceintendente de Comodoro Rivadavia, Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, Omar Carrizo, presidente del club Deportivo Las Latas, Félix Cotognini, integrante también del club organizador y el titular del club de Veteranos de Laprida, José Olivera.

También, se hicieron presentes los integrantes de la Selección de Futsal C-20 de Comodoro Rivadavia y flamantes campeones argentinos; Tiago Millaneri y Juan Ignacio Barrientos.

Entre los clubes que animarán el certamen serán: Casino CR, La Maquinita, Juventus, Talleres, La Canchita, Juanes Motos, Escuela de Fútbol Infantil Oeste Jrs, Comodoro FC, Nápoles FC, Guardianes del Cefe, Club Infantil Los Andes, Gimnasio Laprida, Zona Gol, Los Militos, Petroquímica, Futbol Club La 17, Argentino de Diadema, Escuela Municipal Km5, Espartanos y el organizador Club Social y Deportivo Las Latas.

Omar Carrizo, presidente del club Deportivo Las Latas, expresó que en esta oportunidad la competencia tendrá un sentido homenaje a los que supieron ser exponentes de los Veteranos de Laprida “son muchas emociones juntas, siempre queremos que estén todos los veteranos, siempre los llevamos en el corazón”.

José Olivera, titular del club de Veteranos de Laprida, por su lado, agradeció la presencia de las autoridades municipales y familias que se acercaron a la presentación del certamen. “Es un sueño que empezó allá por el año 90’ con todos los compañeros; los que están y los que se nos adelantaron. Siempre pensamos en tener un club en serio, hoy tenemos un club con personería jurídica, constituido. Y en cada partido, en cada charla siempre sale el recuerdo de nuestros amigos, toda la vida y esto es un homenaje que nosotros queríamos hacer y ellos siempre están presentes en nuestros corazones”.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, felicitó al club Las Latas por esta iniciativa de homenajear a los veteranos de Laprida. “Nunca hay que olvidarnos de esa gente que tiempo atrás trabajo para que esto sea lo que es, y a veces, mucho tiempo trabajo en soledad. Me siento orgulloso de estar acá, nos pasa a todos los que somos dirigentes, que cuando las cosas se ven cumpliendo algunos no están y no lo pueden disfrutar”.

El titular del Ente deportivo destacó que “nos sentimos orgullosos de los dirigentes que tenemos porque trabajan para el otro. Es un momento muy especial y es muy emocionante para mí ser parte de esto”.

Othar Macharashvili, viceintendente de Comodoro Rivadavia, indicó que “a todos aquellos, los que estamos reconociendo hoy, con muchos hemos trabajado en forma conjunta, fortaleciendo instituciones”.

Desde el Ejecutivo municipal, sostuvo que “vinimos a instalar una política deportiva, una política de Estado. Y siempre, con un denominador común; un Estado presente y una institución dentro del Estado como es Comodoro Deportes, con un grupo de profesionales que trabajan acompañando a cada una de las entidades, a cada deportista desde el inicio hasta los veteranos”.