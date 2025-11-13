Será en instalaciones del Club Ingeniero Huergo. El curso comenzará en marzo de 2026 y durará un año.

El lunes empieza la primera etapa para inscribirse en el curso de guardavidas

El lunes de la próxima semana de 8 a 18, en el Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi, comenzará la pre inscripción para anotarse en el curso de formación de guardavidas. El mismo iniciará en marzo de 2026 y durará tres cuatrimestres. periodo de inscripción se extenderá hasta el viernes 19 de diciembre.

Las personas interesadas tienen que ser mayores de 18 años y contar con el título secundario completo o en trámite. Deberán acudir a las oficinas del subsuelo del Club Huergo (Avenida Libertador 450 de Km. 3) presentándose solamente el DNI.

Luego, en febrero de 2026, se realizará la inscripción definitiva con la documentación adicional.

Cabe resaltar que, el curso dura 3 cuatrimestres y otorga título oficial con validez nacional. Las clases empezarán en marzo de 2026 y el horario de cursado será a partir de las 18, de lunes a sábado.

Vale aclarar que, no enseña a nadar, por lo tanto los inscriptos deben dominar las habilidades acuáticas básicas como el estilo crol y pecho.

A su vez, el segundo periodo de inscripción se abrirá en febrero del próximo año.