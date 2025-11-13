Federico García y Gerardo Maldonado brillaron en el "Comodoro Muscleshow"

García ganó en novato, y fue segundo en Master +35 y libre hasta 90 Kg. Maldonado se impuso en tres categorías durante el certamen realizado en el Cine Teatro Astra.

El Cine Teatro Astra fue el escenario elegido el pasado domingo para que se desarrolle el Campeonato de la NPC “Comodoro Muscleshow”, uno de los torneos más importantes de fisicoculturismo que tuvo el Sur Argentino.

Federico “Feche” García y Gerardo Maldonado, ambos atletas locales, se consagraron en su ciudad y fueron los mejores de la competencia.

García se midió con atletas en las categorías; Classic Physique y Culturismo. En culturismo se quedó con el primer puesto en la categoría novato, permitiéndole disputar el Over All. También logró el segundo puesto en Master +35 y se adjudicó el segundo puesto en categoría libre hasta 90 kg.

El deportista local, campeón Over All de Classic, afrontará un segundo compromiso, antes del cierre del año, el 14 de diciembre en la “Copa Santa Cruz”, de la IFBB, en la ciudad de Caleta Olivia.

“Hay gente que me ayuda y siempre acompaña de forma desinteresada. Y con ellos ya de forma particular hablé y agradecí” comentó y, por último, agradeció especialmente a “mi familia; mi esposa Fernanda, hijas; Evangelina y Antonia. Ellas son mi sostén y pilar fundamental”.

Por su lado, Gerardo Maldonado logró el primer puesto en las tres categorías que compitió en culturismo; Novie (novato), Master +35 y Open Clase A.

Además de lograr consagrarse en estas últimas, fue el ganador del Over All, la máxima categoría, siendo el mejor de la competencia. El comodorense competirá en Buenos Aires, próximamente, aún resta confirmar la fecha.

“Quiero agradecer a mi entrenador; Lucas Core, a mi familia quienes estuvieron en toda mi preparación apoyándome, a mis amigos, a la gente del gimnasio (4EVER GYM), que tiraron siempre buena onda” finalizó Maldonado.

SPONSORS

Ambos atletas compartieron la necesidad de encontrar sponsors, dado que participar en este tipo de competencias tiene un costo muy elevado.

Los interesados se pueden comunicar vía Instagram:

Federico García: @feche_garcia o al WhatsApp 2974 05-1008. Gerardo Maldonado: @g.m_training.cr