El nadador comodorense, que integra la Selección Argentina Juveniles B, comenzó a competir en la Copa Pacífico de Cochabamba, Bolivia.

Mateo Luna Aseff logró un 2º puesto en la serie de los 100 metros pecho

Arrancó la XLIII edición de la Copa Pacífico de natación, uno de los eventos más importantes de Sudamérica, que se lleva adelante en Cochabamba, Bolivia, hasta este sábado.

La competencia, que es organizada por la Federación Boliviana de Deportes Acuáticos (FEBODA), se disputa en la piscina del Complejo Acuático de la GAMC y convoca a deportistas de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil y Bolivia.

El comodorense Mateo Luna Aseff integra la Selección Argentina de Juveniles B (16-18 años) y este miércoles debutó de gran manera con un segundo puesto en los 100 metros estilo pecho.

El nadador chubutense hizo una gran carrera y logró un tiempo de 1:07.10. Luna Aseff quedó muy cerca del brasileño Raylson Farías, quien ganó con 1:07.04. El podio lo completó el colombiano Jerónimo Guerrero Maldonado con 1:07.16.