El equipo municipal salió 3º en el Provincial de Natación Master

El certamen contó con tres fechas y se desarrolló en Trevelin, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

Se desarrolló en Puerto Madryn la tercera y última fecha del Campeonato Provincial de Natación Master y el equipo municipal de Comodoro Rivadavia se volvió con la medalla de bronce, de la competencia que organiza la Federación de Natación de Chubut (FeNaCh).

En la jornada final, el elenco comodorense sumó 1.187 puntos para alcanzar las 4.316 unidades con las que se colocó en la tercera posición del certamen.

Los nadadores comodorenses que obtuvieron primeros puestos fueron Oriana Bertero (Pre Master), María Laura Guerreiro (Master C), Jazmín Solicito (Master E), Manuel Fontanarrosa (Master C), Tomás Barrios Díaz (Master D) y Franco Recalde (Master E). Mientras que, Lucrecia Drewniak salió tercera en Master C.

Cabe resaltar que, en la primera fecha, realizada en Trevelin, el equipo cosechó 1.237 puntos y en la segunda, llevada a cabo en nuestra ciudad, recolectó 1.892 puntos.

Manuel Fontanarrosa indicó: “quedamos terceros a nivel provincial en el acumulado de las tres fechas y a nivel individual sumamos a varios nadadores que quedaron en el primer lugar. Obtuvimos buenos resultados en lo individual y en lo colectivo”.

En ese sentido, el nadador y entrenador dijo: “estamos contentos porque muchos adultos que han aprendido a nadar de grandes, o que nunca habían participado en este tipo de eventos, se animaron a competir y para nosotros eso está buenísimo y nos ayuda mucho a crecer”.

“Esperamos estar más sólidos para el año que viene y poder convocar a más personas que quieran participar en este tipo de torneo”, sentenció Fontanarrosa.

POSICIONES POR EQUIPOS

1) Escuela de Triatletas de Puerto Madryn: 6608 puntos

2) Club Ferro (Puerto Madryn): 4722 puntos

3) Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia: 4316 puntos

4) MME: 4206 puntos

5) Jerárquicos (Comodoro Rivadavia): 2205 puntos

6) Escuela Municipal de Trevelin: 1942,5 puntos

7) Escuela Municipal de Trelew: 1722 puntos

8) Asociación Myfanuy Humphreys (Rawson): 1211,5 puntos