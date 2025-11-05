Cristian Sánchez se consagró campeón mundial de Powerlifting en Buenos Aires

En el Mundial de Powerlifting IPL 2025, el atleta fue el mejor de la categoría Máster 3 -110 kilos, se quedó con el récord nacional en el total de puntos (630kg.) y repitió el récord nacional de peso muerto (270kg.).

Organizado por la Argentina Powerlifting League (APL) y auspiciado por la International Powerlifting League (IPL), se efectuó por primera vez en nuestro país el Campeonato Mundial de Powerlifting IPL 2025.

La competencia, que se realizó del 30 de octubre al 2 de noviembre, fue celebrada en la Nave África del Parque Olímpico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la participación de delegaciones de más de 30 países.

El atleta local Cristian Sánchez compitió en la categoría Máster 3 -110 kilos y se consagró campeón mundial. Además, se quedó con el récord nacional en el total de puntos (630kg.) y repitió el récord nacional de peso muerto (270kg.).

“La verdad que es muy emocionante, estoy cerrando un año increíble y me siento muy feliz por el triunfo. La definición estuvo muy ajustada, pero pude salir campeón, me quedé con el récord nacional del total de puntos con 630 kilos y repetí los 270 kilos del récord nacional de peso muerto”, remarcó Sánchez.

“A pesar de la lesión que tengo en la rodilla, fue fundamental contar con la familia de hinchada. Estoy agradecido con Hernán Martínez y con Walter Ríos, quien me dijo ‘sabes que está es la última’ después de trabajar en la recuperación. También quiero destacar a Mirta Alegre, a Lucho Cárcamo y a Rada Suplementos, que gracias a ellos pude concretar este sueño, y a mi pareja que, aunque la sufra, siempre me apoya”, sentenció el deportista.