Fondo profesional para Gustavo Lemos en General Conesa

El boxeador comodorense Gustavo Lemos peleará en el fondo profesional de la velada “Noche de Uppercut III” en el Polideportivo Municipal de General Conesa, Río Negro, con el apoyo de Comodoro Deportes. Será este sábado 8 de noviembre, ante el local Diego Lezcano, en categoría Super Welter.

El púgil comodorense visitará General Conesa (Río Negro) para enfrentarse a Diego Lezcano en categoría superwelter (hasta 69,850kg.), y en este sentido visitó el despacho del titular de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, donde recibió el apoyo del ente deportivo para solventar algunos gastos en la preparación para la pelea.

Gustavo Lemos (30 años) tiene un récord de tres peleas ganadas (2KOs), cinco perdidas (2KOs) y dos empates, con su última presentación con victoria en agosto en Rada Tilly ante el chileno José Camilo Silva.

“Voy a estar peleando este sábado en General Conesa, Río Negro. Tuve la suerte que Hernán me pudo dar una mano para cubrir algunos gastos y acá estamos, preparados y contentos por la oportunidad que me dan en General Conesa. Es la primera vez que hacen un evento profesional, e ir de fondo la verdad me pone muy contento”, comentó Gustavo Lemos tras la reunión con el presidente de Comodoro Deportes.

“Estuve peleando en agosto en Rada Tilly. Fue contra José Camilo Silva de Chile, nos fue bastante bien, pudimos ganar por knock-out en el segundo round. Muy contento por eso. Más allá de este sábado quiero cerrar el año con una buena pelea más en diciembre, que ya estamos charlando. No metí muchas peleas este año, me han ofrecido varias, tanto por TyC Sports como ESPN, que no pude aceptar por no estar bien preparado. Opté por aguantar, entrenar bien. Sé que las oportunidades seguirán saliendo”, explicó el boxeador comodorense.

“Además estoy trabajando en Boxing Fitness con César Irala, estoy dando clases. Y cuando termine de boxear profesionalmente el objetivo será capacitarme en Buenos Aires y sacar mi licencia de técnico. Es lo que más deseo. Estoy contento de trabajar de lo que me gusta, el boxeo, estar todo el día en el gimnasio con los chicos, enseñarles lo que aprendí, lo que me enseñaron y lo que sigo aprendiendo. Poder trabajar de esto es lo mejor que me está pasando”, aseguró.

“Hernán siempre estuvo al pendiente mío, siempre me manda mensaje, preguntándome como ando, si necesito algo. Muy contento con él. Habíamos charlado, le comenté lo que necesitaba y me dio el okey enseguida. Es una persona muy querida y responsable. Muy contentos con el Ente Comodoro Deportes, porque siempre están pendientes de mí”, cerró.